Reuters узнал, что США могут выплатить жителям Гренландии до $100 тыс.

По данным источников Reuters, точный размер выплат и их логистика пока не ясны. Население Гренландии — около 57 тыс человек

Американские чиновники обсуждали возможность отправки единовременных выплат жителям Гренландии в рамках попытки убедить их «отделиться от Дании и, возможно, присоединиться к Соединенным Штатам». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным двух из них, речь идет о суммах от $10 тыс. до $100 тыс. на человека. Население острова — около 57 тыс. человек, он является автономной территорией Дании.

Агентство отмечает, что это лишь одна из тактик, которую рассматривает Белый дом. «Однако она рискует показаться чрезмерно прагматичной и даже унизительной для населения», — говорится в статье.

На прошлой неделе президент США Трамп на фоне военной операции в Венесуэле вновь заявил, что Гренландия «абсолютно необходима» США. По словам американского лидера, остров «окружен российскими и китайскими судами». Премьер Дании Метте Фредериксен заявила об отсутствии у США права аннексировать Гренландию.

В свою очередь спецпосланник Трампа по Гренландии Джефф Лэндри заявлял, что у Вашингтона нет как таковой цели «завоевать кого-либо» — Штаты предлагают «экономическую мощь и защиту».

Ранее The Times писала, что администрация Трампа может добиться контроля над Гренландией четырьмя способами: воздействовать силой, выкупить остров, предложить договор о свободной ассоциации или допустить комбинацию — к примеру, сохранение статуса Гренландии как территории Дании с одновременным увеличением присутствия США, как военного, так и экономического.