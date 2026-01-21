Трамп заявил о соглашении по Гренландии и отменил тарифы против Европы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить пошлины на товары из восьми европейских стран, которые должны были вступить в силу 1 февраля, если эти страны не позволят Соединенным Штатам взять под контроль Гренландию.

«На основе очень продуктивной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте мы сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона», — написал Трамп в Truth Social.

По его словам, исходя из этого, он не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению Гренландии к США — Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

Дональд Трамп анонсировал пошлины 10% в отношении товаров из этих стран 17 января. С 1 июня тариф должен был вырасти до 25%. Президент США говорил, что европейские страны будут платить пошлины до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии.

Материал дополняется.