В конгрессе США запланировали обвинить генпрокурора в неуважении

Два конгрессмена США готовят законопроект, который подразумевает наказание для генпрокурора Бонди за отказ публиковать все материалы по делу Эпштейна. Ей сначала дадут «льготный период», после чего начнут ежедневно штрафовать

Памела Джо Бонди (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Два члена палаты представителей США готовятся обвинить министра юстиции — генерального прокурора США Пэм Бонди в неуважении к конгрессу за отказ рассекретить все материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, пишет The Washington Post.

Главный помощник Бонди — заместитель генерального прокурора Тодд Бланш заявил, что не воспринял эти угрозы всерьез.

Члены палаты представителей Ро Кханна (демократ от штата Калифорния) и Томас Мэсси (республиканец от Кентукки) предупредили, что будут добиваться привлечения Бонди к судебному наказанию. Эти конгрессмены в прошлом месяце разработали законопроект, который был подписан президентом Дональдом Трампом и обязал Министерство юстиции в течение 30 дней обнародовать большой объем документов по делу Эпштейна. На данный момент ведомство опубликовало более 100 тыс. страниц документов, некоторые из которых были значительно отредактированы.

«Самый быстрый и, на мой взгляд, наиболее эффективный способ добиться справедливости для этих жертв, — это предъявить Пэм Бонди обвинение в неуважении. Мы с Ро Кханной сейчас обсуждаем и разрабатываем этот вопрос», — сказал Мэсси.

По словам Кханны, они готовят отдельную резолюцию по этому вопросу, для ее вступления в силу нужно только одобрение нижней палаты парламента США. Бонди, вероятно, будет предоставлена 30-дневная отсрочка для публикации всех материалов, а затем ее начнут штрафовать ежедневно.

Планируемая резолюция также позволит конгрессу проверять засекреченные документы, чтобы убедиться в их подлинности, добавил Кханна. По его словам, законопроект, вероятно, будет готов в течение нескольких недель, но может быть принят и в течение нескольких дней. «Наша цель — не уничтожить Бонди. Наша цель — разоблачить богатых и влиятельных мужчин, которые отправились на этот остров и скрывали факты насилия», — подчеркнул он.

Среди опубликованных документов по делу Эпштейна, как пишет издание, был 119-страничный документ большого жюри, полностью закрашенный черным цветом. После критики Минюст опубликовал версию документа с минимальными исправлениями. Кханна считает это знаком того, что ведомство уже реагирует на попытку привлечь Бонди к ответственности за неуважение к суду.

21 декабря с публичной страницы Министерства юстиции США без объяснений исчезли как минимум 16 файлов по делу Эпштейна, включая фото с президентом Трампом. Ведомство объяснило, что удалило фото из «соображений чрезмерной предосторожности», чтобы установить, не изображены ли на фото какие-либо жертвы. Старший демократ в судебном комитете палаты представителей конгрессмен Джейми Раскин считает, что администрация США «скрывает вещи, которые Трамп по каким-то причинам не хочет обнародовать».

Во время предвыборной кампании 2024 года Трамп неоднократно обещал рассекретить «файлы Эпштейна» и критиковал предыдущее руководство за то, что это не было сделано. Однако уже в первые месяцы своего второго срока он занял противоположную позицию, назвав дело «скучным». Смена позиции началась после того, как демократы обнародовали три письма Эпштейна, где тот утверждает, что Трамп «знал о девушках».

По данным опроса PBS/NPR/Marist, около 77% американцев, включая большинство республиканцев, выступают за полную публикацию материалов дела. Исследование Yahoo/YouGov также показало, что 74% американцев уверены: правительство скрывает часть данных.

Трамп и Эпштейн были знакомы с начала 1980-х, когда они жили по соседству во Флориде, писала The Washington Post. Мужчины часто появлялись вместе на публике, и Трамп неоднократно летал на самолете Эпштейна. Сам американский лидер неоднократно отрицал дружбу и связи с финансистом.

Эпштейн был задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, а также в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. The New York Post писала, что Эпштейну перед смертью предлагали дать показания на Трампа в обмен на свободу.

Подруга и сообщница Эпштейна Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.