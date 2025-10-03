В Вашингтоне восстановили статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Скульптуру, на которой президент США Дональд Трамп и покойный финансист Джеффри Эпштейн держатся за руки, вновь установили напротив здания Капитолия в Вашингтоне спустя более чем неделю после того, как Служба национальных парков убрала ее за несоответствие выданному разрешению, сообщает The Washington Post.

Изначально неизвестные установили скульптуру 23 сентября. Авторы изобразили главу Белого дома и обвиненного в торговле людьми финансиста стоящими на одной ноге и улыбающимися. Внизу была установлена табличка с надписью: «Мы прославляем долгую связь между президентом Дональдом Трампом и его самым близким другом Джеффри Эпштейном».

На следующий день, 24 сентября, Служба национальных парков США убрала статую, ссылаясь на несоответствие с выданным ранее разрешением на установку скульптуры. Согласно нему, статуя должна была находиться на Национальной аллее в Вашингтоне до 28 сентября.

Согласно поданной заявке, которая была одобрена 16 сентября, целью художественной инсталляции было «продемонстрировать свободу слова и художественного самовыражения с использованием политических образов»

Как отмечает The Washingtоn Post, во время удаления части статуи были сломаны, а руки Трампа и Эпштейна были разъединены, однако в четверг, как пишет газета, статуя казалась полностью восстановленной в первоначальном виде с лишь незначительными повреждениями.

Издание пишет, что Трамп и Эпштейн были знакомы с начала 1980-х, когда они жили по соседству во Флориде. Мужчины часто появлялись вместе на публике, и Трамп неоднократно летал на самолете Эпштейна. Сам американский лидер неоднократно отрицал дружбу с финансистом.

Эпштейн был задержан в США летом 2019 года во время первого президентского срока Трампа и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, а также в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.