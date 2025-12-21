С сайта Минюста США пропали 16 файлов из дела Эпштейна

С сайта Минюста США менее чем через день после опубликования исчезли как минимум 16 файлов из дела Эпштейна, включая фото с Трампом, заметили демократы. Они призвали к прозрачности, сочтя произошедшее попыткой «скрыть правду»

С публичной страницы Министерства юстиции США без объяснений исчезли как минимум 16 файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, включая фото с президентом Дональдом Трампом. На удаление файлов обратили внимание Associated Press и демократы из комитета по надзору палаты представителей.

Представители демократической партии в Х резко раскритиковали удаление файлов, требуя прозрачности. «Это попытка Белого дома скрыть правду», — говорится в публикации демократов из комитета по надзору нижней палаты конгресса.

Несколько файлов были удалены менее чем через сутки после их публикации. Ставшие недоступными материалы включали изображения картин с обнаженными женщинами, а также фото, на котором запечатлена серия снимков, разложенных на тумбе и в ящиках. На одном из таких изображений, внутри ящика среди других фотографий, находился снимок, где вместе запечатлены Трамп, Эпштейн, Мелания Трамп и давняя соратница Эпштейна Гислейн Максвелл.

Минюст не сообщил, почему файлы были удалены и было ли это сделано намеренно. Представитель ведомства не ответил на запрос AP о комментарии.

До этого американский Минюст пообещал публиковать данные поэтапно, объясняя задержки защитой персональных данных.

AP отмечает, что масштабная публикация десятков тысяч документов дала мало новой информации по делу, так как ключевые материалы — интервью ФБР с пострадавшими, внутренние меморандумы о решениях по обвинениям — отсутствуют. Кроме того, многие файлы сильно отредактированы или лишены контекста.

Тем не менее, обнародованные материалы подтверждают, что у прокуроров было сильное дело против Эпштейна еще в 2007 году, однако федеральные обвинения тогда так и не были предъявлены, говорится в материале.

Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл, отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В ноябре президент США Дональд Трамп подписал законопроект, по которому Минюст должен был рассекретить и опубликовать весь массив материалов по делу к 19 декабря.