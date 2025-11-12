Демократы нашли письма Эпштейна с заявлением, что Трамп «знал о девочках»

Конгрессмены-демократы опубликовали письма Эпштейна, из которых следует, что Трамп знал о его преступной деятельности, а также провел время с одной из жертв. Республиканцы и Белый дом назвали это фейками и клеветой

Тарелка с изображением Джеффи Эпштейна и Дональд Трампа (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Демократы из комитета по надзору палаты представителей (нижняя палата конгресса США) опубликовали в Х три электронных письма покойного финансиста, обвиненного в торговле девушками, в том числе несовершеннолетними, Джеффри Эпштейна, из которых следует, что президент США Дональд Трамп был в курсе действий покойного инвестбанкира. Документы были получены от наследников Эпштейна.

Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гиcлейн Максвелл, отбывает 20-летний тюремный срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Считается, что клиентами Эпштейна были в том числе влиятельные и состоятельные люди — политики и бизнесмены. Из-за связей с Эпштейном король Великобритании Карл III лишил своего брата Эндрю королевских титулов и распорядился о его выселении из резиденции в Виндзоре. Трамп и Эпштейн были знакомы с начала 1980-х, когда они жили по соседству во Флориде, писала The Washington Post. Мужчины часто появлялись вместе на публике, и Трамп неоднократно летал на самолете Эпштейна. В начале 2000-х они поссорились. Сам американский лидер неоднократно отрицал дружбу и связи с финансистом.

В сообщении своей сообщнице Максвелл в 2011 году Эпштейн заявил, что одна из его жертв, имя которой скрыто, «провела с ним (Трампом. — РБК) несколько часов в моем доме, но о нем ни разу не упоминалось». «Я хочу, чтобы ты поняла, что та собака, которая не лаяла, — это Трамп», — написал Эпштейн.

Два других письма были адресованы писателю Майклу Вульфу, который в 2018 году выпустил книгу с критикой Трампа и его администрации «Пламя и ярость». В переписке в 2015 году, то есть еще до того, как Трамп впервые официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента, они обсуждают возможную стратегию Эпштейна, которую тому следует избрать в отношении его заявлений о связях с Трампом.

Вульф посоветовал финансисту исходить из заявлений республиканца и позволить ему «самому себя повесить», отвечая на вопросы о том, был ли он в поместье Эпштейна или его самолете. «Если окажется, что он действительно может победить, ты можешь спасти его, создав у него чувство долга», — говорится в сообщении.

В январе 2019 года Эпштейн в письме Вульфу написал: «Конечно, он знал о девушках, так как просил Гислен остановиться».

Республиканцы в том же комитете палаты представителей заявили, что демократы пытаются создать «фейковую историю, чтобы оклеветать президента Трампа». По их данным, жертвой, о которой идет речь в первом сообщении, является Вирджиния Джуффре, утверждавшая, что Максвелл завербовала ее и, будучи подростком, она работала в том числе в резиденциях Трампа. В 2016 году Джуффре заявила, что Трамп не был участником или свидетелем насилия над несовершеннолетними, но она слышала, что тот бывал в поместье Эпштейна, отмечает The New York Times.

Джуффре покончила с собой весной этого года.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала опубликование демократами писем Эпштейна «недобросовестными попытками отвлечь внимание от исторических достижений президента Трампа». В ответ на это глава демократов в комитете по надзору Роберт Гарсия написал в X: «Если вас беспокоит то, что мы выпустили, вы можете легко это исправить. Пусть ваш начальник РАСКРОЕТ ФАЙЛЫ СЕГОДНЯ».

Трамп во время предвыборной кампании обещал рассекретить материалы по делу Эпштейна. Генпрокурор Пэм Бонди в феврале заявляла, что у нее на столе лежит «список клиентов», которым Эпштейн предлагал сексуальные услуги несовершеннолетних девушек. Но позднее она отказалась от своих слов, пояснив, что имела в виду материалы дела в целом. Затем Бонди опубликовала часть рассекреченных документов по делу, включая копии бортовых журналов частного самолета Эпштейна и адресной книги, перечень улик, а также «список массажисток».

Затем Минюст и ФБР заявили, что «списка клиентов» не существует. Однако из-за заявлений о том, что Трамп упоминается в так называемых «файлах Эпштейна», как демократы, так и республиканцы требовали обнародовать документы по этому делу. Трамп раскритиковал своих однопартийцев за нападки на Бонди «из-за парня, который все никак не умрет».

The New York Times пишет, что интерес к этому делу угас на фоне продолжающегося шатдауна в США, однако теперь, когда он может закончиться, внимание к этому вопросу может вспыхнуть с новой силой.

The New York Post на прошлой неделе сообщила, что Эпштейну в 2019 году предлагали дать показания на Трампа в обмен на свободу. В прошении о помиловании бывшего сокамерника Эпштейна Николаса Тартальоне говорилось, что финансисту сказали, «что ему не нужно ничего доказывать, пока люди президента Трампа не смогут это опровергнуть».