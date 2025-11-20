Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Трамп подписал законопроект, обязывающий Минюст раскрыть «файлы Эпштейна» — более 300 ГБ цифровых данных, включая изображения и видео с жертвами. Президент поддержал такой шаг на фоне возросшего внутрипартийного давления

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, обязывающий Министерство юстиции рассекретить и опубликовать в течение 30 дней весь массив материалов федерального расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними.

Трам написал в Truth Social, что обнародование материалов «откроет правду» о связях Эпштейна с 42-м президентом Биллом Клинтоном, бывшим министром финансов Ларри Саммерсом, основателем сети LinkedIn и донором Демпартии Ридом Хоффманом, лидером демократического меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и «многими другими».

Документ, официально называющийся «Акт о прозрачности файлов Эпштейна» (Epstein Files Transparency Act), был внесен республиканцем Томасом Мэсси и демократом Ро Ханной на рассмотрение конгрессом еще в июле. 13 ноября межпартийная группа конгрессменов добилась вынесения его на голосование через процедуру discharge petition, которая позволила обойти рассмотрение билля в профильных комитетах. 18 и 19 ноября он был почти единогласно одобрен обеими палатами конгресса и передан на подпись президенту.

Финансист Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Из чего состоят «файлы Эпштейна»

По данным Федерального бюро расследований и Министерства юстиций США, в ходе изучения материалов по делу Джеффри Эпштейна было обнаружено более чем 300 гигабайт данных и вещественные улики. Эти данные включают большое количество изображений Эпштейна, изображений и видео жертв (либо несовершеннолетних, либо выглядящих как таковые) и более 10 тыс. скачанных видео и изображений с материалами сексуального насилия над детьми и другими видами порнографии.

В распоряжении федерального правительства также находятся 40 компьютеров, 26 накопителей, более 70 CD-дисков и шесть записывающих устройств, изъятых в ходе расследования, сообщал ABC News. При этом в докладной записке ФБР и Минюста говорится, что среди материалов дела нет «списка клиентов», хотя ранее генпрокурор Пэм Бонди, что он есть в ее распоряжении.

После возвращения Трампа в Белый дома часть материалов по скандальному делу уже была обнародована:

в феврале 2025 года Минюст опубликовал около 200 страниц: бортовой журнал самолета Эпштейна, список вещественных доказательств и телефонную книгу, где были скрыты некоторые имен. Однако большая часть содержащейся там информации была раскрыта во время расследования дела Гислейн Максвелл;

в августе были показания Максвелл во время допроса заместителем генпрокурора Тоддом Бланшем месяцем ранее. Сообщница Эпштейна утверждала, что не наблюдала за Трампом неподобающего поведения, а также отрицала существование «списка клиентов»;

порядка 33 тыс. страниц материалов были опубликованы комитетом палаты представителей по надзору в сентябре. Среди них — судебные документы, данные о перелетах, записи с камер наблюдения в тюрьме, показания и так далее.

еще около 20 тыс. страниц электронной переписки Эпштейна комитет комитете обнародовал в ноябре. В письмах упоминается Трамп: финансист утверждает, что президент США «знал про девочек» и просил Максвелл «остановиться».

Еще при прошлой администрации, в январе 2025 года, были обнародованы показания одной из жертв Эпштейна — Вирджинии Джуффре. Она сообщила, что ее принуждали к сексу не только с принцем Эндрю, но и с миллиардером Лесом Векснером, владельцем Victoria’s Secret, еще одним иностранным «принцем», неназванным «известным премьер-министром», главой сети отелей Hyatt Томасом Прицкером, бывшим губернатором Нью-Мексико и послом США в ООН Биллом Ричардсоном, бывшим сенатором Джорджем Митчеллом, миллиардером Гленном Дубином, профессором Массачусетского технологического института и «отцом искусственного интеллекта» Марвином Мински, а также с основателем модельного агентства Жан-Люком Брюнелем, который помогал Эпштейну в секс-торговле несовершеннолетними.

В документах также фигурируют имена Дональда Трампа, экс-президента Билла Клинтона и его супруги Хиллари, бывшего вице-президента США Альберта Гора, экс-премьера Израиля Эхуда Барака, основателя корпорации Virgin Group Ричарда Брэнсона, режиссера Джорджа Лукаса, актера Кевина Спейси, модели Хайди Клум, лингвиста и публициста Ноама Хомски, юриста и профессора Гарвардского университета Алана Дершовица, фокусника Дэвида Копперфилда, модели Наоми Кэмпбелл, певца Майкла Джексона и многих других знаменитостей. При этом наличие имени в материалах дела само по себе не свидетельствует о причастности к преступлениям.

Почему Трамп согласился на публикацию материалов дела

Во время предвыборной кампании 2024 года Трамп неоднократно обещал рассекретить «файлы Эпштейна» и критиковал предыдущее руководство за то, что это не было сделано. Однако уже в первые месяцы своего второго срока он занял противоположную позицию: администрация опубликовала лишь около 200 страниц ранее известных документов, а сам Трамп называл дело «скучным» и утверждал, что республиканцы, требующие прозрачности, «попались на уловку демократов».

Смена позиции началась после того, как демократы в комитете по надзору палаты представителей обнародовали три письма Эпштейна, где тот утверждает, что Трамп «знал о девушках». Позже комитет раскрыл весь массив переписки финансиста — около 20 тыс. страниц, где имя президента США упоминается более 1,5 тыс. раз. Несмотря на отсутствие прямых обвинений, публикация привела к росту давления на Белый дом.

Ситуация усугубилась внутрипартийным конфликтом: республиканки Марджори Тейлор Грин, Нэнси Мэйс и Лорен Боберт поддержали петицию о вынесении законопроекта на голосование вопреки позиции администрации. Когда демократ Аделита Грихальва поставила 218-ю подпись, голосование стало неизбежным.

Одновременно росло общественное давление. По данным PBS/NPR/Marist, около трех четвертей американцев — включая большинство республиканцев — выступают за полную публикацию материалов дела. Yahoo/YouGov фиксировало, что почти 70% американцев уверены: правительство скрывает часть данных. CNN/SSRS выяснило, что лишь 3% удовлетворены объемом уже обнародованной информации.

На этом фоне Трамп резко изменил тон. 16 ноября он заявил, что республиканцы должны поддержать законопроект, так как администрации «нечего скрывать», а 17 ноября пообещал подписать документ в случае его одобрения.