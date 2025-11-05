NYP: финансисту Эпштейну предлагали свободу в обмен на показания против Трампа

NYP сообщила, что Эпштейну предлагали свободу за показания на Трампа

Американские федеральные прокуроры предлагали Эпштейну свидетельствовать о причастности Трампа к его собственным преступлениям, и взамен остаться на свободе, заявил бывший сокамерник финансиста. Трамп отрицает связи с последним

Обвиненному в сексуальных преступлениях финансисту Джеффри Эпштейну предлагали свободу в обмен на показания против действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на сокамерника покойного бизнесмена, бывшего полицейского Николаса Тартальоне.

Такое предложение поступало Эпштейну от федеральных прокуроров США, утверждает собеседник издания. Тартальоне делил камеру с финансистом в исправительном центре Metropolitan Correctional Center на Манхэттене: туда Эпштейна перевели в 2019 году после второго ареста по обвинению в торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации.

NYP приводит выдержку из прошения о помиловании, которое Тартальоне подал в июле. В нем говорится, что Эпштейну предлагалось свидетельствовать о причастности Трампа к преступлениям самого финансиста. Эти показания, пишет экс-полицейский, позволили бы Эпштейну остаться на свободе, заключив сделку с федеральной прокуратурой.

«Эпштейн сказал мне, что [главный прокурор] Морин Коми заявила, что ему не нужно ничего доказывать, пока люди президента Трампа не смогут это опровергнуть», — отмечает Тартальоне в прошении.

В документах не уточняется, в причастности к каким преступлениям подозревался Трамп.

Эпштейн был задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, а также в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

На момент, когда прокуроры, предположительно, предложили Эпштейну дать показания против Трампа, у последнего шел первый президентский срок. Сам финансист, по словам Тартальоне, говорил ему, что Трамп не причастен к его собственным преступлениям.

Трамп и Эпштейн были знакомы с начала 1980-х, когда они жили по соседству во Флориде, писала The Washingtоn Post. Мужчины часто появлялись вместе на публике, и Трамп неоднократно летал на самолете Эпштейна. Сам американский лидер неоднократно отрицал дружбу и связи с финансистом.