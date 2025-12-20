 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Минюст подтвердил, что Клинтон был с жертвой Эпштейна на фото в джакузи

Минюст США подтвердил, что Клинтон был с жертвой Эпштейна на фото в джакузи

На одной из обнародованных фотографий бывшего президента США Билла Клинтона рядом с ним находится жертва сексуального насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Снимок показал пресс-секретарь Минюста США Гейтс Макгэвик в социальной сети X.

На фото Билл Клинтон находится в джакузи. Рядом с ним виден другой человек, чье лицо закрыто черным квадратом.

«Любимый президент-демократ. Черный квадрат добавлен для защиты жертвы», — подписал изображение Макгэвик.

Опубликованы новые фото из архива Эпштейна. Кто на них оказался?
Фотогалерея 

Минюст США обнародовал материалы по делу Джеффри Эпштейна 19 декабря. Значительная часть материалов посвящена Клинтону. Пресс-секретарь экс-президента Анхель Уренья заявил, что Белый дом пытается отвлечь внимание от прошлых связей финансиста с действующим главой государства Дональдом Трампом. По словам Уреньи, Клинтон разорвал связи с Эпштейном до того, как стали известны его преступления.

Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Сам Трамп заявлял, что разорвал отношения с Эпштейном около двадцати лет назад и не знал о его сексуальных преступлениях.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Билл Клинтон Джеффри Эпштейн уголовное дело США Минюст США

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Что опубликовано в новых «файлах Эпштейна» и откуда там фото из России
Политика
Минюст США признал возможную «чрезмерную редактуру» файлов Эпштейна
Политика
Офис Клинтона счел раскрытие файлов Эпштейна смещением фокуса с Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Какие противоречия надо разрешить на консультациях России и США в Майами Политика, 08:00
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
За ночь над регионами России сбили 27 беспилотников Политика, 07:53
Основанная Стивом Уиткоффом фирма допустила дефолт по кредиту на $400 млн Бизнес, 07:42
США предложили сделать из Газы курорт при помощи «Восхода солнца» Политика, 07:26
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Минюст подтвердил, что Клинтон был с жертвой Эпштейна на фото в джакузи Политика, 07:23
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Москвичам пообещали пасмурный и неморозный день Общество, 07:08
Трамп анонсировал поездку по Флориду на фоне переговоров в Майами Политика, 06:48
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
В Приморье 7 тыс. жителей остались без тепла на двое суток из-за аварии Общество, 06:13
FT узнала о конфликтах главы ВР и председателя совета директоров Бизнес, 06:11
Что опубликовано в новых «файлах Эпштейна» и откуда там фото из России Политика, 06:01
Минюст США признал возможную «чрезмерную редактуру» файлов Эпштейна Политика, 05:46