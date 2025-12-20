Минюст подтвердил, что Клинтон был с жертвой Эпштейна на фото в джакузи

Минюст США подтвердил, что Клинтон был с жертвой Эпштейна на фото в джакузи

На одной из обнародованных фотографий бывшего президента США Билла Клинтона рядом с ним находится жертва сексуального насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними. Снимок показал пресс-секретарь Минюста США Гейтс Макгэвик в социальной сети X.

На фото Билл Клинтон находится в джакузи. Рядом с ним виден другой человек, чье лицо закрыто черным квадратом.

«Любимый президент-демократ. Черный квадрат добавлен для защиты жертвы», — подписал изображение Макгэвик.

Минюст США обнародовал материалы по делу Джеффри Эпштейна 19 декабря. Значительная часть материалов посвящена Клинтону. Пресс-секретарь экс-президента Анхель Уренья заявил, что Белый дом пытается отвлечь внимание от прошлых связей финансиста с действующим главой государства Дональдом Трампом. По словам Уреньи, Клинтон разорвал связи с Эпштейном до того, как стали известны его преступления.

Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл отбывает 20-летний срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Сам Трамп заявлял, что разорвал отношения с Эпштейном около двадцати лет назад и не знал о его сексуальных преступлениях.