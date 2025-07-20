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Политика ,  
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Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана

Президент Владимир Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана Али Лариджани, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает «РИА Новости».

«Президент Владимир Путин сегодня принял в Кремле старшего советника верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Лариджани. Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы», — сказал он.

Россия вновь выступила за стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с ядерной программой Ирана.

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Ранее иранское агентство Tasnim сообщило о договоренности Ирана и трех стран «Евротройки» — Великобритании, Франции и Германии — возобновить ядерные переговоры. Как передает агентство, страны пришли к «принципиальному соглашению» о проведении встречи, но место и сроки предстоящих переговоров еще обсуждаются. До этого «Евротройка» пригрозила Ирану восстановлением против него международных санкций к концу лета, если новое ядерное соглашение не будет достигнуто.

В июне Израиль начал наносить удары ядерным и военным объектам Ирана. Позже конфликт вступили США и нанесли удары по трем ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. В Израиле считают, что после этого ядерная программа Тегерана была отброшена на несколько лет назад.

В июле Израиль начал наносить удары по Сирии. 13 июля в стране начались вооруженные столкновения между друзской общиной и бедуинами Эс-Сувейды, которых поддержали силы переходного правительства Сирии. Израиль вмешался в конфликт на стороне друзов. Позже Израиль и Сирия договорились о прекращении огня. Агентство SANA 20 июля сообщило, что боестолкновения в Эс-Сувейде прекратились.

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