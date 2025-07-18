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Война Израиля и Ирана ,  
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«Евротройка» пригрозила Ирану возобновлением санкций без ядерной сделки

Reuters: «евротройка» пригрозила Ирану возобновлением санкций без ядерной сделки
Сюжет
Война Израиля и Ирана

Франция, Великобритания и Германия сообщили Ирану, что готовы восстановить международные санкции против него к концу лета, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Европейские государства неоднократно предупреждали Тегеран, что если новое ядерное соглашение достигнуто не будет, они запустят механизм «snapback», который восстановит все предыдущие санкции ООН против Ирана.

«Министры [Франции, Великобритании и Германии] <...> вновь подчеркнули свою готовность использовать так называемый механизм «snapback» при отсутствии конкретного прогресса к концу лета», — сообщил дипломатический источник.

Источник не уточнил, что именно подразумевается под конкретным прогрессом.

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Масуд Пезешкиан (в центре)

Власти трех государств подчеркнули, что требуют немедленно возобновить переговоры по ядерной программе.

После того, как Дональд Трамп стал президентом США в ноябре 2024 года, он заявил о своем желании восстановить ядерную сделку с Ираном. Тегеран заявил, что не откажется от своей ядерной программы, подчеркнув, что занимается развитием мирного атома.

В июне Израиль атаковал Иран, последовала серия взаимных ударов, позже к Израилю присоединились США. Целью операции ЦАХАЛ назвал уничтожение ядерной программы Ирана. Перемирие было заключено 24 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель достигнута. Иран же в ответ заявил, что сохранил ядерные объекты. По окончании вооруженного конфликта Иран решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

В июле Трамп анонсировал новый раунд переговоров США и Ирана, сказав, что он уже запланирован.

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