В Эс-Сувейде в Сирии прекратились боестолкновения

Боестолкновения в Эс-Сувейде в Сирии полностью прекратились, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на представителя МВД Нуреддина Аль-Бабу.

«Эс-Сувейда была очищена от всех племенных боевиков, столкновения в городских районах прекратились», — цитирует его слова агентство.

Также SANA передало сообщение министерства здравоохранения Сирии об отправке в город 20 машин скорой помощи, оснащенных необходимым оборудованием и медикаментами.

Ранее временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня в городе.

13 июля начались вооруженные столкновения между друзской общиной и бедуинами Эс-Сувейды, которых поддержали силы переходного правительства Сирии. В конфликт на стороне друзов вмешался Израиль, он нанес ракетные удары по Эс-Сувейде, а также по Генеральному штабу Вооруженных сил Сирии и окрестностям президентского дворца в Дамаске.

Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека пишет, что в результате столкновений погибли по меньшей мере 940 человек. Агентство отмечает, что эти данные не подтверждены. В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых бойцы правительственных войск и их сторонники унижают друзских священнослужителей, грабят дома и убивают мирных жителей.