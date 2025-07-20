В Эс-Сувейде в Сирии прекратились боестолкновения
Боестолкновения в Эс-Сувейде в Сирии полностью прекратились, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на представителя МВД Нуреддина Аль-Бабу.
«Эс-Сувейда была очищена от всех племенных боевиков, столкновения в городских районах прекратились», — цитирует его слова агентство.
Также SANA передало сообщение министерства здравоохранения Сирии об отправке в город 20 машин скорой помощи, оснащенных необходимым оборудованием и медикаментами.
Ранее временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня в городе.
13 июля начались вооруженные столкновения между друзской общиной и бедуинами Эс-Сувейды, которых поддержали силы переходного правительства Сирии. В конфликт на стороне друзов вмешался Израиль, он нанес ракетные удары по Эс-Сувейде, а также по Генеральному штабу Вооруженных сил Сирии и окрестностям президентского дворца в Дамаске.
Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека пишет, что в результате столкновений погибли по меньшей мере 940 человек. Агентство отмечает, что эти данные не подтверждены. В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых бойцы правительственных войск и их сторонники унижают друзских священнослужителей, грабят дома и убивают мирных жителей.
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