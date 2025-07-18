Бедуины в Сирии: история, численность и районы проживания

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Кто такие бедуины

Бедуины (араб. — بدوي, «бадави», множественное число — بدو, «бадв», буквально — «житель пустыни») — это кочевые и полукочевые жители арабских стран Аравийского полуострова, Ближнего Востока и Северной Африки, которые традиционно занимаются разведением скота (верблюды, козы, овцы), охотой, эпизодически — земледелием. Происходят от кочевников Аравии, которые расселялись по странам и регионам Ближнего Востока в течение VI—XIX веков. Большинство бедуинов — мусульмане (в основном сунниты), говорят на бедуинских диалектах арабского языка, некоторые группы — неарабского (тюркского, курдо-белуджского, берберского) происхождения. Традиционно они организованы в племена (араб. — «кабила»), их секции, кланы (аша’ир), линиджи (афхад) и расширенные семьи во главе с шейхами, сами племена могут объединяться в более крупные союзы и конфедерации. Многие современные бедуины проживают в городах, но сохраняют элементы традиционного образа жизни, культурные и семейные традиции.

Где проживают бедуины

Бедуины проживают в странах Аравийского полуострова, Леванта и Магриба, в том числе в Сирии, Ираке, Ливане, Иордании, Израиле, Палестине, Саудовской Аравии, Йемене, Омане, Египте (на Синайском полуострове), Судане, Ливии, Алжире, Тунисе, Марокко. Везде они составляют меньшинство по отношению к оседлому арабскому населению (хадар). В частности, в Омане они составляют всего 2–3% населения и сгруппированы в четыре племени, в Египте — менее 1% (26 племен на Синайском полуострове и в Верхнем Египте).

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Бедуины в Сирии

В Сирии бедуины проживают в засушливых районах центральной и восточной частей страны (Бадийя, буквально — «пустыня, степь»), а также в полузасушливых переходных зонах (ма'мура) между пустыней и земледельческими районами. Эти территории занимают примерно 80% территории Сирии. Административно они относятся к провинциям (мухафазам) Алеппо, Дейр-эз-Зор, Хама, Эль-Хасака, Хомс, Эр-Ракка, частично — Деръа и Эс-Сувейда. Кроме того, значительная часть оседлых жителей Хаурана (плодородного равнинного региона на юге Сирии близ границы с Иорданией и Израилем) считают себя потомками бедуинов.

В стране проживают представители более двух десятков бедуинских племен, наиболее влиятельными среди которых считаются конфедерации шаммар (с центром в г. Телль-Альв в мухафазе Эль-Хасака) и анеза (в составе — племена фад’ан, хассана, сба’а, турки, рувалла), племена аль-джаббур (Эль-Хасака), тайи (Эль-Хасака), адван (Эль-Хасака с центром в г. Рас-эль-Айн), баггара (левобережье Евфрата в Дейр-эз-Зоре), акайдат (Дейр-эз-Зор), альбу-сарайя (Дейр-эз-Зор), бани-эзз (Идлиб), буша’бан (Эр-Ракка), аль-фадль (мухафазы Эль-Кунейтра, пригороды Дамаска, долина Бекаа в Ливане), аз-зуби (Деръа), аль-харири (Деръа), бани-халед (Хомс), ну’им (Кунейтра, Деръа, Дамаск), аммур (район Пальмиры в провинции Хомс), фава’ира (Хомс), хадидийин (Алеппо, Хама, Идлиб), мавали (Идлиб). Названия племен восходят к именам важных предков или родоначальников.

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Точных оценок численности бедуинов нет из-за отсутствия специальной переписной категории для этой группы населения. В 1999 году Минздрав Сирии оценил их число в 900 тыс., современные оценки колеблются в пределах 1,5–2 млн человек. Бедуины составляют от 5–7 до 12–15% населения (если включать в них не только собственно скотоводов, но и всех арабов бедуинского происхождения). В 2010 году 12% прошедших в парламент депутатов идентифицировали себя бедуинами.

История бедуинов в Сирии

С XVII века территории на северо-востоке Сирии, в том числе Бадийя и Джезира (с арабского — «остров», плодородная местность к северу от Евфрата, ограниченная Тигром), заселялись пастушескими племенами из Аравии. В XVIII—XIX веках из Аравии в эти регионы переселились крупные верблюдоводческие племенные союзы шаммар и анеза, которые попытались подчинить проживавшие там овцеводческие племена. Поэтому еще с османских времен оформилось разделение бедуинов Леванта на «благородных» («асиль», верблюдоводческие племена, более автономные от властей) и «неблагородных» («шави»; овцеводческие племена, проживавшие на периферии городов и платившие налоги османскому губернатору в Алеппо). К первым относят племена хаммар и анеза, ко вторым — баггара, хидидийин, мавали и др.

В подмандатной Франции Сирии бедуины с 1920-х имели ряд специальных прав и привилегий, которые были систематизированы в принятом в 1940-м законе № 132. Среди них — девять мест в законодательном собрании, а также право носить оружие и применять традиционное право (урф) в урегулировании конфликтов и споров. С 1920-го действовал специализированный орган — Бедуинское управление (Contrôle bédouin), который занимался вопросами управления бедуинскими территориями, в том числе сдерживанием межобщинных столкновений и предотвращением набегов на земледельческие поселения, и к 1930-му французские власти смогли установить относительный мир между традиционно враждовавшими племенами Бадийи, в первую очередь между анеза и шаммар. К концу французского мандата ряд племенных лидеров (шейхов) получали значительные субсидии от властей.

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После обретения независимости в 1946-м новые сирийские власти взяли курс на сворачивание особых прав и привилегий бедуинов и их интеграцию в новую политическую нацию, в первую очередь — путем седентаризации, то есть принуждения к оседлому образу жизни (она в частности была предусмотрена статьей 158 конституции 1950-го). В 1953 году старый французский «закон о племенах» был отменен и был принят новый, ограничивший право ношения оружия только специально зарегистрированными в МВД «кочевыми» племенами — анеза, шаммар, хадидийин, мавали и рядом других. Представительство бедуинов в законодательном собрании было сокращено с девяти до шести мандатов, четыре из которых получили мавали и хадидийин (из Алеппо), шаммар (из Джезиры) и хассана (из Дамаска). На традиционных кочевых угодьях в Бадийе и в Джезире начали создаваться крупные коммерческие хозяйства. В 1958-м бедуинам запретили отправлять собственное правосудие и носить оружие, шейхи лишились власти над соплеменниками, а многие их земли были экспроприированы и перераспределены. Кроме того, в 1958-1961 годы бедуинские племена пострадали от засухи, в ходе которой погибло до трети стад, в том числе до 80-85% верблюдов. Все это спровоцировало массовые миграции в города, за пределы страны (в частности в Саудовскую Аравию), а также присоединение части племен и общин к программам расселения в постоянных поселениях. В то же время из бедуинских шейхов сформировалась прослойка крупных землевладельцев, усилилось расслоение в племенной среде.

После прихода к власти в 1963-м партии БААС курс на ликвидацию традиционного образа жизни и хозяйствования бедуинов продолжился: статья 43 Устава партии прямо назвала кочевой образ жизни «примитивным». Эти меры поддерживали международные организации развития, также возлагавшие на кочевых арабов ответственность за деградацию пустынных экосистем из-за «неустойчивых» методов хозяйствования. К 1966 году бедуинов лишили большинства прав и привилегий. Бедуины продолжали переселяться в города (в Хомс, Хаму, Алеппо, Дамаск) и образовывать там отдельные районы и кварталы. Часть связанных с Саудовской Аравией племен, в первую очередь из союзов шаммар и анеза, переселились в королевство на волне начавшегося в стране нефтяного бума, хотя сохранили сирийское гражданство и связи в Сирии.

После прихода к власти Хафеза Асада его правительство пошло на примирение с шейхами и приостановило непопулярную среди бедуинской верхушки земельную реформу. Отношение Дамаска к бедуинским племенам несколько улучшилось после того, как некоторые из них, в первую очередь хадидийин, приняли участие в подавлении восстания «Братьев-мусульман» в Хомсе в 1982 году (организация запрещена в России). Разрушительная засуха 2006-2010 годов вновь подтолкнула бедуинов к переселению в города, вокруг которых образовались пояса из неблагополучных пригородов с высоким уровнем социального напряжения.

Бедуины в гражданской войне в Сирии (2011–2024)

Бедуинские племена и их шейхи приняли активное участие в антиправительственных сил в Деръа, Дейр-эз-Зоре и Хомсе, а затем и в вооруженном конфликте, преимущественно на стороне оппозиции (мавали, хадидийин); был сформирован Сирийский племенной совет (базировался в Аммане, затем в Стамбуле). Племена конфедерации шаммар присоединились к поддерживаемым США «Сирийским демократическим силам» — формированиям курдской автономии на северо-востоке Сирии. Некоторые племена заняли амбивалентную позицию (баггара), третьи (бани-эзз) выступили на стороне правительства Башара Асада. Боевые действия разрушительно сказались на финансовом и материальном благосостоянии бедуинов, многие лишились стад и оказались заблокированными в осажденных территориях.

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Бедуины и друзы в Эс-Сувейде

В друзской провинции Эс-Сувейда бедуины составляют меньшинство (порядка 10 тыс. чел. — 3% населения до 2011-го), проживают в северном и восточном пригородах столицы Эс-Сувейда и прилегающих деревнях, в друзском городе Арра (в 11 км к юго-западу Эс-Сувейды), а также в пустынных районах аль-Херуба, Раджм аз-Зайтун и Эль-Мукавас на востоке мухафазы, где они занимаются разведением овец. Бедуины этого региона происходят из племен баггара, анеза, аль-шанбила, аль-махамид, аль-катейфан, ас-сухайман и др.

Отношения между бедуинами и друзами характеризовались как соперничеством за пастбища и источники воды, так и кооперацией (в частности, бедуины традиционно снабжали друзов солью). В ноябре 2000 года после убийства друзских крестьян бедуинами в Эс-Сувейде вспыхнули крупные столкновения между друзами и бедуинским кланом джавабра, в результате которых погибли 22 человека, в том числе 18 друзов. Демонстрации и протесты друзов, обвинивших власти в том, что те симпатизировали бедуинам, были подавлены правительством.

После начала гражданской войны в 2011 году отношения между общинами обострились, напряженность подогревалась обвинениями некоторых бедуинских кланов в контрабанде и наркоторговле, а также в сотрудничестве с исламистскими формированиями оппозиции, а позднее — с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России). Ситуация осложнилась после серии скоординированных нападений ИГ на друзские поселения в 2018-м, в ходе которых погибли более 250 человек. За ними последовала волна вооруженных стычек и нападений на бедуинские районы. В результате столкновений многие бедуинские семьи и кланы вынуждены были покинуть дома и пастбища и перебраться в соседние регионы, в первую очередь в Деръа. Тем не менее в августе 2023-го делегация бедуинских племен участвовала в антиправительственных протестах на Площади достоинства в Эс-Сувейде.

Фото: Moawia Atrash / dpa / Global Look Press

После падения режима Башара Асада племенные структуры Эс-Сувейды поддержали новое правительство в Дамаске. В июле 2025-го в районе Эс-Сувейды Эль-Макус вспыхнули крупные столкновения бедуинов и друзов, которые начались после того, как вооруженные бедуины задержали и ограбили друзского коммерсанта. На помощь бедуинам предположительно прибыли бедуинские ополчения из Деръа, Дейр-эз-Зор и других провинций. В середине месяца Дамаск ввел в Эс-Сувейды формирования Минобороны и МВД, однако вывел их из после серии израильских ударов по объектам правительственных сил (Тель-Авив выступил в этом конфликте в защиту друзов). Вскоре племенные формирования перешли в контратаку на позиции друзов.

Традиционная культура и быт бедуинов

Традиционный уклад жизни бедуинов предполагал жизнь в переносных черных шатрах из козьей шерсти, кочевья в пустыни в дождливые зимние сезоны и возвращение к возделыванию земли в сухое летнее время. Некоторые из племен специализировались на разведении одногорбых верблюдов-дромедаров и способны откочевывать вглубь пустыни, другие занимались овцеводством и держались поблизости от крупных городов и рыночных центров, остальные чередовали выпас скота с земледелием. Для минимизации межплеменных конфликтов действовала система хима, по которой племена имели преимущественные права на отдельные участки пастбищ, где, в частности, запрещался выпас коз (как наиболее прожорливых животных). Бедуины регулярно взаимодействовали с горожанами, продавали им мясомолочные продукты и приобретали у них хлеб, финики, кофе, изюм, специи. Традиционная пища — продукты из свежего или кислого верблюжьего молока, финики, пресные хлебные лепешки.

В течение XX века из-за образования новых границ после Первой мировой войны, развития современного сельского хозяйства и природных катаклизмов образ жизни претерпел серьезные изменения: многие бедуины постоянно проживают в городах или на фермах, где держат скотоводческие хозяйства, занимаются торговлей. С другой стороны, оставшиеся в Бадийе бедуины стали более мобильными благодаря использованию грузового транспорта для перевозки скота. По оценкам антрополога и специалистки по сирийским бедуинам Доун Чатти, в Сирии не более 20% бедуинов сохранили достаточные стада, чтобы обеспечивать себя за счет скотоводства.

Фото: Moawia Atrash / dpa / Global Look Press

Некоторые из племен, в особенности племена шаммар и анеза, поддерживают тесные родственные связи с племенами Аравийского полуострова и Ирака.

Центральное место в традиционной культуре играет пение, которое может сопровождаться танцами, игрой на музыкальных инструментах (в том числе однострунном ребабе). Популярны различные жанры поэзии, рифмованная проза (садж).