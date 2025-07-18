Израиль оценил, на сколько лет отбросил ядерную программу Ирана удар США
В Израиле считают, что ядерная программа Тегерана была отброшена на несколько лет назад после того, как израильские и американские военные в июне 2025 года нанесли удары по иранским ядерным объектам. Об этом заявила посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин на брифинге для журналистов, передает корреспондент РБК. Дипломат сослалась на данные, которые есть у израильских экспертов и «не только военных».
«Удар по ядерной программе очень серьезный. Мы считаем, что их программа была отброшена как минимум на два-три года назад», — сказала Гальперин. Она отметила, что Израиль может возобновить военную операцию против Ирана, если увидит попытки исламской республики вернуться к своей ядерной программе.
В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Тегерана и нанес серию ударов по ядерной и военной инфраструктуре Ирана. Иран ответил на агрессию своим ракетными ударами. 22 июня к конфликту присоединились США и атаковали атомные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого стороны договорились о перемирии.
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) оценили последствия конфликта для ядерной программы Ирана. Там заявили, что был нанесен «не полный ущерб», хотя и серьезный.
По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, Тегеран сохранил производственные и технологические мощности и может возобновить процесс обогащения урана за несколько месяцев.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Иран имеет право на мирное использование ядерных технологий и Москва готова оказать ему поддержку в развитии мирного атома.
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