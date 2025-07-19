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Политика ,  
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Посол сообщил, что Сирия и Израиль договорились о прекращении огня

Соглашение одобрили премьер Израиля Нетаньяху и президент Сирии аш-Шараа, также оно поддержано США, Турцией, Иорданией и другими странами региона, сообщил американский посол в Анкаре

Израиль и Сирия договорились о прекращении огня при поддержке США, Турции, Иордании и соседних стран, сообщил посол США в Турции Том Баррак на своей странице в X.

«Премьер-министр Израиля [Биньямин] Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аш-Шараа при поддержке США договорились о прекращении огня, поддержанном Турцией, Иорданией и ее соседями», — написал дипломат.

Он отметил, что Соединенные Штаты призывают друзов, бедуинов и суннитов сложить оружие и «вместе с другими меньшинствами построить новую, единую сирийскую идентичность в мире и процветании с соседями».

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Политика
Фото:Khalil Ashawi / Reuters

В Сирии 13 июля начались столкновения между местными друзами и бедуинами. Конфликт обострился после инцидента с избиением и похищением друзского торговца, что привело к ответным действиям и эскалации насилия. 14 июля власти Сирии ввели войска в город Эс-Сувейда.

В ситуацию вмешался Израиль, который нанес авиаудары по сирийским военным объектам в Дамаске.  Он заявил, что тем самым защищает друзскую общину, имеющую связь с израильскими друзами. 17 июля власти Сирии и лидеры друзской общины заключили перемирие.

Напряженность между новым правительством Сирии и друзами обусловлена двумя факторами — разоружением друзских ополченцев и их интеграцией с остальным населением страны. Новое правительство Сирии стремится собрать вооруженные группировки под единое руководство, но с друзами такой договоренности достичь не удалось: община настаивает на сохранении за собой оружия и независимого ополчения. Также друзы обеспокоены исключением их лидеров из процессов внутринационального диалога: в правительство Сирии входит только один министр-друз.

Соглашение, достигнутое при посредничестве США, Турции и арабских государств, предусматривает вывод сирийских правительственных сил из города Эс-Сувейда и передачу контроля над безопасностью в одноименной провинции друзским формированиям и духовным лидерам общины.

В тот же день временный президент Сирии Ахмед Аш-Шараа выступил с обращением к нации, в котором обвинил Израиль в попытках превратить республику в «арену бесконечного хаоса» и помешать ее восстановлению после свержения режима Башара Асада. «Дорогой гордый сирийский народ, сегодня, когда мы сталкиваемся с этим новым вызовом, мы находимся в эпицентре битвы, направленной на защиту единства нашей страны, достоинства нашего народа и стойкости нашей нации», — заявил он.

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Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Израиль Сирия друзы перемирие
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
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