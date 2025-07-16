Израиль ударил по району президентского дворца в Дамаске

Атаке подвергся район президентского дворца, где работает временное правительство. ЦАХАЛ сообщила, что удар был нанесен по военному объекту в окрестностях комплекса, а также подтвердила удары по Генштабу и другим объектам

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Военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по окрестностям президентского дворца в Дамаске, сообщает телеканал Syria TV в соцсети X.

«Самолеты израильской оккупации нанесли авиаудар по окрестностям Народного дворца в Дамаске», — сказано в сообщении.

Народным дворцом также называют президентский дворец в Дамаске. Он расположен в западной части города на горе Мезз. Комплекс был построен в период правления отца свергнутого президента Сирии Башара Асада Хафеза Асада. После падения режима дворец заняло новое временное правительство.

Удар также был нанесен по зданию Генерального штаба в центре Дамаска, канал показал кадры с места событий, где видно, что часть комплекса обрушилась, с этой стороны идет дым. Здание Генштаба подверглось как минимум двум ударам, утверждает Syria TV. Над городом, как сообщает канал, по-прежнему летают израильские беспилотники.

По сведениям Syria TV, Израиль также начал воздушный налет на сирийскую провинцию Деръа.

Только в Дамаске от израильских ударов, согласно последним данным, пострадали 13 человек, передает телеканал со ссылкой на сирийский Минздрав.

Армия обороны Израиля подтвердила удары по военным объектам в окрестностях Дамаска и на юге Сирии. «За последние сутки ЦАХАЛ наносила и продолжает наносить удары по танкам, ракетным установкам, оружию и пикапам с крупнокалиберными пулеметами, направлявшимся в район Эс-Сувейда на юге Сирии. Кроме того, были нанесены удары по дорогам с целью блокирования доступа в этот район», — сказано в одном из сообщений.

Удар по Генштабу ЦАХАЛ объяснила тем, что оттуда «командиры сирийского режима руководят боевыми действиями и перебрасывают силы режима в район Эс-Сувейда».

«Кроме того, был нанесен удар по военному объекту в районе президентского дворца сирийского режима в Дамаске», — добавили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Израиль начал наносить удары по Сирии на фоне обострения конфликта в республике между друзскими формированиями и бедуинами. Столкновения идут, в частности, в городе Эс-Сувейд. Дамаск решил ввести войска в город, чтобы «укрепить безопасность и стабильность» в регионе.

ЦАХАЛ, в свою очередь, стала наращивать силы в районе границы с Сирией. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия, ВВС и другие силы действуют, чтобы спасти «наших братьев друзов и уничтожить банды режима». Друзам власти Израиля не раз обещали защиту.

Напряженность между новым правительством Сирии и друзами обусловлена двумя факторами — разоружением друзских ополченцев и их интеграцией с остальным населением страны. Новое правительство Сирии стремится собрать вооруженные группировки под единое руководство, но с друзами такой договоренности достичь не удалось: община настаивает на сохранении за собой оружия и независимого ополчения. Также друзы обеспокоены исключением своих лидеров из процессов внутринационального диалога: в правительство Сирии входит только один министр-друз.