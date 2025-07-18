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Война Израиля и Ирана ,  
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Посол Израиля назвала условие возобновления операции против Ирана

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Война Израиля и Ирана
Симона Гальперин
Симона Гальперин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Израиль может возобновить военную операцию против Ирана в случае, если увидит попытки исламской республики вернуться к своей ядерной программе, заявила посол еврейского государства в Москве Симона Гальперин на брифинге для журналистов, передает корреспондент РБК.

«Мы закончили операцию в Иране на том, что у Ирана не будет ядерного военного потенциала. И мы не позволим возобновления ядерной военной программы и масштабной программы по созданию баллистических ракет, потому что целью операции было снять немедленную угрозу и возможность Ирана представлять экзистенциальную угрозу для Израиля», — заявила Гальперин. Дипломат, впрочем, отметила, что пока перспектива возобновления боевых действий выглядит отдаленной.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, нанеся удары по ядерным и военным объектам и личному составу иранской армии. Иран ответил на атаку, нанеся ракетный удар по израильской территории. 22 июня США присоединились к конфликту и атаковали три иранских ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ Иран нанес удар по крупнейшему военному объекту США на Ближнем Востоке — авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Спустя 12 дней обмена ударами Израиля и Ирана президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны договорились о прекращении огня. Израиль, соглашаясь на перемирие, заявил, что достиг всех своих целей. Иранские власти, со своей стороны, объявили о победе над Израилем и США. Трамп, в свою очередь, указал, что иранская ядерная программа была уничтожена, однако американская разведка разошлась с ним в выводах.

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Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль Иран США ядерная программа Симона Гальперин
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