Иран и три европейские страны договорились о ядерных переговорах
Иран и «евротройка» — Великобритания, Франция и Германия — договорились возобновить ядерные переговоры, сообщает Tasnim со ссылкой на источник.
Страны достигли договоренности о проведении встречи и пришли к «принципиальному соглашению», но место и сроки предстоящих переговоров еще обсуждаются.
Двумя днями ранее страны «евротройки» сообщили Ирану, что готовы восстановить международные санкции против него к концу лета, если не будет достигнуто новое ядерное соглашение. В таком случае начнет работать механизм snapback, который возобновит все предыдущие санкции ООН против Ирана, отметил дипломатический источник Reuters.
Ранее в июле президент США Дональд Трамп анонсировал новый раунд переговоров США и Ирана, сказав, что он уже запланирован.
Ядерная программа Ирана существует с 1950-х годов. Иран настаивает, что развивает ее исключительно в мирных целях, в то же время ряд стран подозревают Иран в наличии у программы военного компонента с конечной целью создания ядерного оружия. Из-за этого против страны вводились санкции за обогащение урана.
В июле 2015 года в Вене Иран, Великобритания, Германия, Франция, а также Китай, Россия и США подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или Иранскую ядерную сделку. В обмен на отмену международных санкций Тегеран взял на себя обязательство минимум до 2030 года не обогащать уран выше 3,67%, а также сократить за 15 лет объемы обогащенного урана на 98% — до 300 кг.
В мае 2018 года Трамп заявил о выходе США из сделки и восстановил антииранские санкции. ЕС, Россия и Китай осудили действия США. Иран в ответ стал постепенно отказываться от выполнения обязательств и начал обогащать уран до 60%. Однако Тегеран отрицал намерение создавать ядерное оружие.
В июне 2025 года самолеты ВВС Израиля начали наносить удары по иранской территории — ядерным и военным объектам. США тоже вступили в конфликт и нанесли удары по трем ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. В Израиле считают, что после этого ядерная программа Тегерана была отброшена на несколько лет назад.
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