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Военная операция на Украине ,  
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Захарова отреагировала на заявление Трюдо об отправке военных на Украину

Захарова оценила последствия отправки Канадой миротворцев на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине

Если Канада отправит своих миротворцев на Украину, то непонятно, кто будет «защищать канадскую землю в случае расширения США на север», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

2 марта премьер-министр Джастин Трюдо на вопрос о возможной отправке канадских военных в качестве миротворцев на Украину ответил, что рассматриваются все варианты.

«А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее Трамп предложил Канаде рассмотреть возможность вхождения в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата. Трюдо исключал такой сценарий.

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Джастин Трюдо

Трюдо сделал заявление касательно миротворцев после саммита союзников Украины в Лондоне, на котором он также подчеркнул, что Канада продолжит поддерживать Украину и напомнил об уже оказанной помощи на $20 млрд, включая военную, финансовую и гуманитарную.

Ранее в феврале Трюдо уже заявил, что «все находится на столе переговоров», чем не исключил вариант отправки воинского контингента на Украину в рамках возможного мирного соглашения Киева и Москвы.

Размещение миротворцев на Украине обсуждается несколько месяцев. Американский президент Дональд Трамп выступил за то, чтобы за предоставление Украине военной помощи, в том числе за размещение миротворцев, в будущем отвечала Европа. Позже он заявил, что миротворческий контингент должен быть размещен на Украине в формате, который устроит все стороны.

Расширение НАТО — прямая угроза интересам России, в том числе если речь идет о развертывании на Украине миротворческих сил из стран альянса, это будет неприемлемо для Москвы, сказал глава российского МИДа Сергей Лавров. Ведомство предупреждало, что Москва негативно относится к идее ввести европейский миротворческий контингент на территорию Украины и расценивает это как шаг к эскалации конфликта.

В январе президент Украины Владимир Зеленский заявлял на форуме в Давосе, что Украине нужны 200 тыс. европейских миротворцев, которые обеспечивали бы безопасность страны после окончания военного конфликта с Россией. Позднее он снизил запрашиваемое количество до 100 тыс.

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Украина миротворцы Джастин Трюдо Мария Захарова
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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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