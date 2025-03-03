Захарова отреагировала на заявление Трюдо об отправке военных на Украину
Если Канада отправит своих миротворцев на Украину, то непонятно, кто будет «защищать канадскую землю в случае расширения США на север», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2 марта премьер-министр Джастин Трюдо на вопрос о возможной отправке канадских военных в качестве миротворцев на Украину ответил, что рассматриваются все варианты.
«А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы», — написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее Трамп предложил Канаде рассмотреть возможность вхождения в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата. Трюдо исключал такой сценарий.
Трюдо сделал заявление касательно миротворцев после саммита союзников Украины в Лондоне, на котором он также подчеркнул, что Канада продолжит поддерживать Украину и напомнил об уже оказанной помощи на $20 млрд, включая военную, финансовую и гуманитарную.
Ранее в феврале Трюдо уже заявил, что «все находится на столе переговоров», чем не исключил вариант отправки воинского контингента на Украину в рамках возможного мирного соглашения Киева и Москвы.
Размещение миротворцев на Украине обсуждается несколько месяцев. Американский президент Дональд Трамп выступил за то, чтобы за предоставление Украине военной помощи, в том числе за размещение миротворцев, в будущем отвечала Европа. Позже он заявил, что миротворческий контингент должен быть размещен на Украине в формате, который устроит все стороны.
Расширение НАТО — прямая угроза интересам России, в том числе если речь идет о развертывании на Украине миротворческих сил из стран альянса, это будет неприемлемо для Москвы, сказал глава российского МИДа Сергей Лавров. Ведомство предупреждало, что Москва негативно относится к идее ввести европейский миротворческий контингент на территорию Украины и расценивает это как шаг к эскалации конфликта.
В январе президент Украины Владимир Зеленский заявлял на форуме в Давосе, что Украине нужны 200 тыс. европейских миротворцев, которые обеспечивали бы безопасность страны после окончания военного конфликта с Россией. Позднее он снизил запрашиваемое количество до 100 тыс.
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