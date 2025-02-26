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Трамп предложил миротворцев на Украине в «приемлемой для всех» форме

Трамп: миротворцы должны быть размещены на Украине в приемлемой для всех форме
Миротворцы должны быть размещены на Украине в формате, который устроит все стороны, заявил Трамп. Россия выступает против миротворцев НАТО, в ЕС по этому поводу возник раскол

Миротворческий контингент должен быть размещен на Украине в формате, который устроит все стороны, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит пресс-пул Белого Дома.

«Нам тоже нужно поддержание мира. Форма поддержания мира, приемлемая для всех», — сказал президент США.

Расширение НАТО — прямая угроза интересам России, в том числе если речь идет о развертывании на Украине миротворческих сил из стран альянса, это будет неприемлемо для Москвы, говорил глава российского МИДа Сергей Лавров. Ведомство предупреждало, что Москва негативно относится к идее ввести европейский миротворческий контингент на территорию Украины и расценивает это как шаг к эскалации конфликта.

Размещение миротворцев на Украине обсуждается несколько месяцев. Трамп выступает за то, чтобы за предоставление Украине военной помощи, в том числе за размещение миротворцев, в будущем отвечала Европа, об этом он вновь заявил журналистам в Овальном кабинете.

«Я думаю, что Европа в значительной степени будет нести за это ответственность. Европейские страны будут нести ответственность», — отметил республиканец. Лидеры некоторых европейских стран сомневаются в целесообразности размещения миротворцев на Украине.

Украина желает получить от Запада гарантии безопасности для начала мирного урегулирования. Киев пытался включить их в соглашение с США о доступе к украинским редкоземельным металлам, однако они туда не вошли, писала Financial Times.

Страна должна иметь армию численностью 800 тыс. человек, которую ей будут помогать финансировать, говорил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, при линии боевых действий в 1 тыс. км в случае достижения договоренности о прекращении огня должна также осуществляться «верификация» соблюдения перемирия на этой протяженности. Изначально Зеленский запрашивал размещение на Украине 200 тыс. миротворцев, однако затем снизил требования до 100 тыс.

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