Насколько реально вхождение Канады в состав США

Дональд Трамп в очередной раз обратился к Канаде с призывом войти в состав США, пообещав отмену только что введенных тарифов, низкие налоги и сильную армию. Как это может выглядеть на практике и готовы ли канадцы — в статье РБК

Торонто, Канада (Фото: Cole Burston / Reuters)

2 февраля, спустя сутки после введения 25-процентных тарифов на канадские товары, президент США Дональд Трамп призвал Канаду задуматься над тем, чтобы стать «любимым» 51-м американским штатом. «Мы платим сотни миллиардов долларов на СУБСИДИРОВАНИЕ Канады. Почему? Для этого нет причин. Нам не нужно ничего из того, что есть у них. У нас неограниченная энергия, мы должны сами производить автомобили и иметь больше древесины, чем сможем когда-либо использовать. Без этой масштабной субсидии Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна. Сурово, но факт!» — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social. По его мнению, объединение двух стран пойдет на пользу и самим канадцам: «Гораздо более низкие налоги и гораздо лучшая военная защита для населения Канады — и никаких тарифов».

Насколько беспрецедентно предложение Трампа

С подобной идеей американский президент выступает не впервые: еще до своего вступления в должность Трамп называл соседнее государство «великим штатом», а его премьер-министра Джастина Трюдо — «губернатором». К подначиванию канадских властей присоединилось и ближайшее окружение Трампа, включая миллиардера Илона Маска, у которого, к слову, помимо южноафриканского и американского есть и канадское гражданство.

На своей большой пресс-конференции 7 января Трамп заявил, что не станет добиваться объединения Канады и США военным путем, а вместо этого прибегнет к экономическому давлению. «Канада и Соединенные Штаты — это было бы действительно нечто. Нужно избавиться от этой искусственно проведенной границы, так было бы намного лучше для национальной безопасности. Не забывайте, что мы в общем-то и так защищаем Канаду», — сказал он. При этом поначалу 47-й президент США связывал вводимые им тарифы не со стремлением принудить Канаду к вступлению в состав США, а с неспособностью соседней страны прекратить нелегальную миграцию и контрабанду наркотиков — в первую очередь смертельно опасного опиоида фентанила — через общую границу.

Эксцентричная риторика и максималистские требования, выдвигаемые на этапе подготовки к любым переговорам, — отличительная черта Трампа, и далеко не всегда подобные высказывания отражают его истинные намерения. Однако сама дискуссия о присоединении Канады к США не то чтобы нова — подобные призывы звучали несколько веков, причем по обе стороны границы.

В 1775 году, в ходе Войны за независимость США, американские революционеры предприняли вторжение в Квебек, рассчитывая на поддержку франкоканадцев в борьбе против Британской империи. Однако их надежды не оправдались, а силы вторжения потерпели поражение. Во время англо-американской войны 1812–1815 годов также было предпринято несколько безуспешных попыток захватить территорию современной Канады. Призывы к аннексии североамериканских британских колоний продолжали звучать и в период Гражданской войны 1861–1865 годов. Угроза американского вторжения стала важным драйвером создания доминиона Канада в 1867 году, после чего подобные дискуссии в США поутихли. К идее вторжения в Канаду американское военное командование вернулось лишь в 1920–1930-х годах, когда был составлен план «Красный» на случай вооруженного конфликта с Британской империей (документ носил гипотетический характер и не был одобрен конгрессом). Даже экономическое сближение с Вашингтоном нередко вызывало сопротивление среди самих канадцев и сопровождалось обвинениями в предательстве национальных интересов. Ярким примером стала ситуация на выборах 1911 года, когда Либеральная партия потерпела поражение, а премьер-министр Уилфред Лорье, находившийся у власти 15 лет, лишился своего поста. Причиной стало общественное недовольство, вызванное подписанием в том же году соглашения о свободной торговле с США. Похожая ситуация едва не повторилась с премьером-консерватором Брайаном Малруни на выборах 1988 года: его партия сохранила власть, но уступила часть мест в парламенте либералам, которые выступали против нового торгового соглашения с США. При этом в Канаде существовали и политические движения, выступающие за объединение с южным соседом. В конце 1980-х годов в Квебеке была создана Parti 51, выступавшая за присоединение страны к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. На выборах провинции она набрала скромные 0,11% голосов, после чего была распущена. В 2016-м партию возродили, но на состоявшихся через два года выборах она выступила еще хуже, набрав всего 0,03%.

С какими сложностями может быть сопряжено вступление Канады в США

Юридическая база для гипотетического присоединения Канады была заложена в предшествующие волны расширения территорий Соединенных Штатов — речь идет о международных договорах, которые президент США может заключать «по совету и с согласия сената… при условии одобрения их двумя третями присутствующих сенаторов», как гласит раздел 2 ст. 2 Конституции США. Доцент кафедры международного развития Университета Далхаузи в Галифаксе (Канада) Роберт Хьюиш отмечает, что при помощи подобных договоров была оформлена уступка Мексикой части своих земель по итогам Американо-Мексиканской войны 1846–1848 годов, а также аннексия королевства Гавайи в 1898 году — правда, американским штатом они стали спустя почти 60 лет, в 1957 году.

В виде договоров были оформлены «Луизианская покупка» у Франции в 1803 году (Томас Джефферсон за $15 млн купил порядка 23% современной территории США), передача Флориды Испанией в 1819 году (американские власти получили ее бесплатно, но обязались оплатить все претензии своих граждан к испанскому правительству), а также объединение с самопровозглашенной Республикой Техас в 1845 году.

«Призывы Трампа к присоединению Канады к Соединенным Штатам могли быть реализованы только при разработке договора, демонстрирующего, что процесс уступки, покупки или оккупации является законным. Только тогда конгресс мог одобрить его, и только при наличии большинства в две трети голосов в сенате. У Трампа нет двух третей голосов в сенате», — подчеркивает Хьюиш. Что касается канадского законодательства, то присоединение всей Канады или ее части к США потребует согласия обеих палат канадского парламента, а также законодательных собраний всех десяти провинций, что также выглядит крайне маловероятным, отмечает местное издание National Post.

При этом присоединение Канады — пусть и сугубо гипотетическое — сыграет на руку не Трампу, а его политическим оппонентам, Демократической партии США. Став 51-м американским штатом, Канада превратится в северный аналог Калифорнии с десятками конгрессменов и выборщиками и, как следствие, может стать важным подспорьем демократов на президентских выборах. Исследование Leger, проведенное в конце октября 2024 года, показало, что 64% канадцев, будь у них право голоса на президентских выборах в США, поддержали бы Камалу Харрис, тогда как Трампа — всего 21% (оставшиеся 15% затруднились с ответом).

По подсчетам издания Politico, если Канада войдет в состав США, то кандидату Демпартии для победы на выборах 2028 года нужно будет взять всего лишь два колеблющихся штата в придачу к традиционно «синим» и новому 51-му. Это, впрочем, не полностью лишает республиканцев каких-либо шансов: на выборах в ноябре 2024 года Камала Харрис не смогла обойти Трампа ни в одном из шести «пурпурных» штатов. Изменился бы и расклад сил в конгрессе США: в случае присоединения Канада получила бы двух сенаторов и 45 членов палаты представителей — на одного меньше, чем Калифорния, у которой их осталось бы 46.

В качестве 51-го штата Канада заняла бы первое место по численности населения и второе по величине экономики, что коренным образом изменило бы баланс сил внутри страны, говорится в статье The Interpreter. Другие 50 штатов сочли бы это серьезной угрозой для своего влияния, а потому куда логичнее выглядело бы предоставление статуса отдельного штата каждой из десяти канадских провинций, полагают авторы материала. Однако подобное решение встретило бы серьезное сопротивление со стороны Квебека, Альберты и Саскачевана, которые «считают Оттаву не более чем паразитом, высасывающим их нефтяные богатства», — и вряд ли будут как-то иначе относиться к Вашингтону.

Кроме того, канадские избиратели категорически сопротивляются установлению двухпартийной системы, подобной американской, и могут стать драйвером перехода США к многопартийности. Еще одна сложность — сугубо лингвистическая: в Канаде английский с французским обладают равным статусом. В случае вхождения объединения двух стран 8 млн франкофонов, проживающих в Канаде, окажутся в уязвленном положении, сильно уступив испаноязычному населению — вряд ли они смогут получать государственные услуги на родном для них языке и тем более выступать в конгрессе на французском, отмечает The Interpreter. Все это может привести к всплеску сепаратизма в Квебеке — оплоте франкофонов.

В XX веке в двух канадских провинциях — Альберте и Квебеке — возникли политические движения за выход из состава Канады и обретение независимости. В Квебеке подобные настроения во многом носят социокультурный характер: будучи меньшинством в Канаде, франкофоны — большинство в этой провинции. В Квебеке дважды — в 1980 и 1995 годах — прошли референдумы о выходе из состава страны, во второй раз сторонникам сепаратизма для победы не хватило менее 1%. Жители Альберты недовольны разрывом между участием провинции в общенациональной политике и тем вкладом, который богатая нефтью провинция вносит в экономику Канады (в частности, на нее приходится 17% ВВП Канады и при этом лишь около 10% мест в нижней палате парламента). В провинции также существует движение Alberta 51 Project, которое выступает за вступление провинции в состав США, но не пользуется широкой поддержкой.

Что о возможности объединения Канады и США думают в обеих странах

И Джастин Трюдо, и лидер оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр категорически исключают вхождение Канады в состав США. Впрочем, опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что далеко не все канадцы разделяют такую точку зрения. Согласно январскому исследованию Ipsos, 30% канадцев проголосовали бы за вступление своей страны в США, если бы Вашингтон гарантировал им американское гражданство и перевод сбережений в американские доллары. Причем в возрастной группе от 18 до 34 лет этот показатель возрастает до 43%.

Респондентов также попросили порассуждать о возможном выходе Альберты и Квебека из состава Канады и обретении ими независимости. 27% опрошенных назвали такой сценарий вероятным в следующие десять лет; 22% заявили, что тогда поддержат присоединение своей провинции (не всей Канады) к США. 21% опрошенных считают, что объединение Канады и Соединенных Штатов в единое государство — вопрос времени, тогда как 76% заявили, что высказывания Трампа лишь заставляют их больше гордиться тем, что они канадцы и независимы от США.

Исследование Abacus Data также показало, что 24% канадцев готовы по крайней мере рассмотреть вопрос о вступлении их страны в состав США, тогда как 6% — всецело поддержали бы подобный шаг. Оставшиеся 70% выступили категорически против. Опрос Angus Reid приводит совсем иные цифры: лишь 10% канадских респондентов поддержали вступление в США. Что примечательно, среди сторонников Консервативной партии, которая имеет высокие шансы на победу на выборах осенью 2025 года, доля сторонников объединения Канады и Соединенных Штатов выше и достигает 20% (у Abacus Data — 25%).

При этом жители Соединенных Штатов в основной своей массе тоже не слишком обрадовались бы присоединению Канады. Согласно все тому же опросу Angus Reid, лишь 25% американцев поддерживают такое развитие событий, тогда как 49% выступают против. Если все же такое произойдет, то большинство — 77% — считает, что это должно быть добровольным шагом Канады; лишь 5% поддерживают давление США и всего 1% — использование военной силы. 52% опрошенных американцев согласны на то, чтобы в случае объединения двух стран канадцы получили полноценное гражданство и весь спектр прав, а 24% выступают за модель, схожую с Пуэрто-Рико, который имеет статус «неинкорпорированной организованной территории», из-за чего его жители не могут голосовать на президентских выборах и избирать своих представителей в конгресс (остальные респонденты затруднились с ответом).