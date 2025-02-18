Лавров назвал неприемлемым размещение миротворцев из НАТО на Украине

Если на Украине появятся войска НАТО, даже под чужим флагом, Россия не примет этого, заявил министр. Вопрос обсуждается в ЕС, но пока страны не достигли какого-либо консенсуса, некоторые члены против отправки своих военных

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Расширение НАТО — прямая угроза интересам России, в том числе если речь идет о развертывании на Украине миротворческих сил из стран альянса, это будет неприемлемо для Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с США в Эр-Рияде, передает корреспондент РБК.

«Поэтому, объяснили мы сегодня [американской стороне], появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами, ничего в этом плане не меняет, это нам, конечно же, неприемлемо», — сказал он.

МИД России ранее предупредил, что Москва негативно относится к идее ввести европейский миротворческий контингент на территорию Украины и расценивает это как шаг к эскалации конфликта.

Накануне, 17 февраля, в Париже прошли переговоры с участием нескольких европейских лидеров по поводу того, как ЕС реагировать на изменившуюся политику США в отношении союза и на американские планы по урегулированию на Украине. Поднимался в том числе и вопрос о миротворческих войсках.

По данным Financial Times, среди стран ЕС произошел раскол по этой теме. В частности, по данным газеты, на встрече Германия, Италия, Польша и Испания выразили нежелание направлять миротворцев на Украину.

Немецкий канцлер Олаф Шольц публично назвал дискуссии относительно этого преждевременными и признался, что такие дебаты раздражают его. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес назвал четыре вопроса, которые нужно разрешить перед потенциальным размещением войск: «Какая миссия, кто будет входить в ее состав, под каким флагом и с каким мандатом?»

Официально выразила готовность отправить войска «на места» Великобритания, с таким заявлением выступал премьер страны Кир Стармер. По данным The Washington Post (WP), ЕС изучает возможность отправить на защиту Украины 25–30 тыс. военных без их размещения на линии боевого соприкосновения. 10 тыс. из них может предоставить Франция.

Украине в рамках мирного соглашения нужно, чтобы Запад разместил 100 тыс. миротворцев, заявил 13 февраля президент страны Владимир Зеленский. В январе он оценивал требуемое количество в 200 тыс. человек. Контингент в 5–7 тыс. человек Зеленский счел недостаточным.