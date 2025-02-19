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Военная операция на Украине ,  
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Трамп поддержал отправку на Украину миротворцев из Европы без участия США

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
«Было бы неплохо» разместить европейские войска на Украине после окончания боев, США не придется отправлять свой контингент, «потому что мы очень далеко», заявил Трамп. МИД России назвал неприемлемым появление миротворцев из НАТО
Фото: Will Baxter / Getty Images
Фото: Will Baxter / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что не возражает против идеи размещения европейских миротворцев на Украине после окончания боевых действий, но добавил, что американского контингента там не будет.

«Было бы неплохо, если бы там разместили войска, я бы вообще не возражал против этого», — сказал он.

Возможное размещение миротворцев на Украине в рамках мирного соглашения стало одной из тем экстренного саммита европейских лидеров в Париже 17 февраля, но участники встречи рахошлись во мнениях по этому вопросу. «Если они захотят это сделать, то прекрасно», — заявил Трамп, отметив, что такую вероятность допускают Великобритания и Франция.

По словам Трампа, США не придется отправлять на Украину свои войска, «потому что мы очень далеко».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял на форуме в Давосе, что Украине нужны 200 тыс. европейских миротворцев, которые обеспечивали бы безопасность страны после окончания военного конфликта с Россией. Позднее он говорил это количество до 100 тыс.

Как пишет The Guardian, в Великобритании считают, что для обеспечения гарантий достаточно будет «нескольких десятков тысяч человек, или даже меньше». Альтернативный сценарий, который рассматривали европейские лидеры, подразумевает, что на Украину вообще не будут направлять военных из западных стран, а основное внимание будет уделено мониторингу ситуации на расстоянии.

При этом ряд европейских стран, например, Польша и Италия, сомневаются в целесообразности размещения миротворцев. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал обсуждение возможной отправки немецких военных для обеспечения мира «крайне неуместным».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемым появление в соседней стране войск государств НАТО, даже «под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами».

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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