 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трюдо исключил присоединение Канады к США словами «черта с два»

Трюдо в ответ на слова Трампа о 51-м штате: черта с два Канада станет частью США
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Избранный президент США не раз предлагал Канаде стать 51-м штатом США. Он исключил применение военной силы, но пригрозил, что использует «экономическую мощь»

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо исключил возможность присоединения страны к США. Об этом он заявил в соцсети X.

«Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов», — написал Трюдо.

По его словам, работники и сообщества обеих стран выигрывают от партнерства в торговле и сфере безопасности.

Трамп во вторник исключил применение военной силы, чтобы сделать Канаду частью США, но пригрозил, что использует «экономическую мощь».

Премьер Дании ответила на предложение Трампа уступить Гренландию
Политика
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен

6 января Трюдо объявил, что уходит с поста лидера правящей Либеральной партии, а также с поста премьера — после того как либералы выберут преемника. Трамп в разговоре с премьером предлагал Канаде стать 51-м штатом США, а Трюдо — губернатором, если 25-процентные пошлины, которыми он пригрозил, «убьют» канадскую экономику.

После решения Трюдо об отставке республиканец вновь заявил, что «многие люди в Канаде хотели бы быть 51-м штатом». «США больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, необходимые для выживания Канады. Джастин Трюдо знал это и подал в отставку», — уверен Трамп.

Читайте РБК в Telegram.

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Джастин Трюдо Дональд Трамп Канада США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил о планах переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки»
Политика
Трамп отказался гарантировать отказ от попытки забрать Панамский канал
Политика
Сын Трампа прилетел в Гренландию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Rheinmetall поставил Киеву первую новейшую БМП LynxПолитика, 02:10
Пентагон сообщил о намерении утвердить план помощи Киеву до 2027 годаПолитика, 01:50
AP анонсировало последний пакет помощи Украине от администрации БайденаПолитика, 01:41
Трюдо исключил присоединение Канады к США словами «черта с два»Политика, 01:21
WSJ узнала о переговорах США и талибов об обмене заключеннымиПолитика, 00:55
Премьер Дании ответила на предложение Трампа уступить ГренландиюПолитика, 00:24
Cерена, Роджер и любовный треугольник. Как фильм о теннисе покорил мирСпорт, 00:02
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Умеров назначил своим советником уволенного экс-министра инфраструктурыПолитика, 07 янв, 23:58
Цены на подержанные часы Rolex побили минимум с 2021 годаОбщество, 07 янв, 23:39
Трамп заявил о планах переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки»Политика, 07 янв, 23:29
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 07 янв, 23:21
В Днепре мужчина ударил ножом сотрудника ТЦКПолитика, 07 янв, 23:04
Российский лыжник сменил спортивное гражданство на словенскоеСпорт, 07 янв, 22:54
Капризов вошел в первую символическую сборную «Миннесоты» в XXI векеСпорт, 07 янв, 22:52