Трюдо не исключил отправку миротворцев на Украину по окончании конфликта

Джастин Трюдо (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил вариант отправки воинского контингента на Украину в рамках возможного мирного соглашения Киева и Москвы, сообщил CTV News.

«Все находится на столе переговоров», — ответил Трюдо на вопрос, готова ли Канада отправить войска для поддержания безопасности на Украине.

Ранее 24 февраля Трюдо прибыл в Киев, чтобы отметить третью годовщину начала военной операции на Украине и поучаствовать в саммите по вопросам мира и безопасности страны.

На саммит в Киев прибыли в том числе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, премьер-министр Испании Педро Санчес, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

На встрече Трюдо заявил, что Канада направит $5 млрд в качестве помощи Украине, используя средства от конфискованных российских активов. Трюдо также пообещал предоставить Украине 25 дополнительных легких бронированных машин и грант на помощь в обеспечении энергетической безопасности.

Трюдо повторил свои призывы к тому, чтобы Киев играл непосредственную роль в переговорах о возможном прекращении войны. Ранее Канада также поддержала членство Украины в НАТО.