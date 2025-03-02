 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Трюдо объявил о новых санкциях в отношении России

Сюжет
Война санкций
Под санкции Канады попали 10 физических и 21 юридическое лицо из России, Трюда заявил, что они связаны с ЧВК «Вагнер». Премьер Канады также сказал, что Оттава продолжит поддерживать Киев, и не исключил отправку миротворцев
Джастин Трюдо
Джастин Трюдо (Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита союзников Украины в Лондоне объявил о введении новых санкций против 10 физических и 21 юридического лица из России, сообщает его пресс-служба.

В публикации говорится, что ограничения касаются девяти «лидеров военизированных организаций, сформировавшихся после [ЧВК] «Вагнер», одного члена связанного с ними высшего военного руководства России, девяти военизированных организаций, действующих на Украине и в африканской сети Кремля, и 12 аффилированных организаций, которые отвечают за добычу ресурсов в рамках этой сети».

Бойцы ЧВК «Вагнер» обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в Мали и других африканских странах в течение нескольких лет, а также принимали участие в конфликте на Украине. Несмотря на попытку мятежа Евгения Пригожина в 2023 году, специалисты компании продолжили работу в Африке. Глава МИД России Сергей Лавров объяснял, что власти Мали установили официальные контакты с Москвой, поэтому российские инструкторы продолжили там работать. Осенью прошлого года несколько раз сообщалось о гибели бойцов «Вагнера» в Мали.

Трюдо не исключил отправку миротворцев на Украину по окончании конфликта
Политика
Джастин Трюдо

Всего под санкциями Канады оказались более 3 тыс. физических и юридических лиц. В предыдущий раз Оттава вводила ограничения 24 февраля, тогда под них попали в частности журналист и телеведущий Владимир Познер, замминистра обороны Анна Цивилева и ее муж, глава Минэнерго Сергей Цивилев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, а также олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Трюдо также заявил, что Канада продолжит поддерживать Украину и напомнил об уже оказанной помощи на $20 млрд, включая военную, финансовую и гуманитарную. Кроме того, отметил он, канадские военные участвуют в обучении украинских военнослужащих и с 2015 года подготовили более 44 тыс. бойцов ВСУ.

На пресс-конференции после саммита Трюдо на вопрос о возможной отправке канадских военных в качестве миротворцев на Украину ответил, что рассматриваются все варианты.

Москва осуждает помощь Киеву, заявляя, что это не изменит исхода конфликта, а лишь затягивает его. Что касается размещения иностранной миротворческой миссии, глава МИД России Сергей Лавров называл неприемлемым развертывание на Украине контингента из стран НАТО. Президент США Дональд Трамп позже заявил, что российский лидер Владимир Путин не против размещения европейских военных на Украине после перемирия, однако пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков не подтвердил этого и сослался на заявление Лаврова.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Джастин Трюдо Канада санкции ЧВК Вагнер
Материалы по теме
Трамп снова решил ввести пошлины для Канады и Мексики из-за наркотиков
Политика
В Белом доме опровергли возможное исключение Канады из «Пяти глаз»
Политика
В Белом доме предложили исключить Канаду из «Пяти глаз»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 01 мар, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 01 мар, 10:20
Маск осудил Европу и Зеленского за ужины, пока «мужчины умирают в окопах»Политика, 23:05
Туск рассказал о разногласиях в ЕС по российским заблокированным активамПолитика, 23:03
Умер автор песен Зыкиной и Киркорова композитор Юрий МартыновОбщество, 22:57
Кадыров заявил, что у Сайтиева были проблемы с сердцемСпорт, 22:17
Рютте заявил, что США остаются привержены участию в НАТОПолитика, 22:14
Трюдо объявил о новых санкциях в отношении РоссииПолитика, 22:10
Туск рассказал о реакции лидеров стран ЕС на ссору Трампа и ЗеленскогоПолитика, 21:51
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
На севере Москвы загорелся автосервисОбщество, 21:46
«Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» и потеряло ТюкавинаСпорт, 21:35
Стармер заявил, что Россия не может диктовать условия мира на УкраинеПолитика, 21:24
Дегтярев назвал неоценимым вклад Сайтиева в развитие спортаСпорт, 21:08
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 20:45
Пушилин сообщил о боях в Константинополе в ДНРПолитика, 20:44
Глава Минторга США назвал условие финансовой помощи УкраинеПолитика, 20:40