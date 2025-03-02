Трюдо объявил о новых санкциях в отношении России

Под санкции Канады попали 10 физических и 21 юридическое лицо из России, Трюда заявил, что они связаны с ЧВК «Вагнер». Премьер Канады также сказал, что Оттава продолжит поддерживать Киев, и не исключил отправку миротворцев

Джастин Трюдо (Фото: Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита союзников Украины в Лондоне объявил о введении новых санкций против 10 физических и 21 юридического лица из России, сообщает его пресс-служба.

В публикации говорится, что ограничения касаются девяти «лидеров военизированных организаций, сформировавшихся после [ЧВК] «Вагнер», одного члена связанного с ними высшего военного руководства России, девяти военизированных организаций, действующих на Украине и в африканской сети Кремля, и 12 аффилированных организаций, которые отвечают за добычу ресурсов в рамках этой сети».

Бойцы ЧВК «Вагнер» обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в Мали и других африканских странах в течение нескольких лет, а также принимали участие в конфликте на Украине. Несмотря на попытку мятежа Евгения Пригожина в 2023 году, специалисты компании продолжили работу в Африке. Глава МИД России Сергей Лавров объяснял, что власти Мали установили официальные контакты с Москвой, поэтому российские инструкторы продолжили там работать. Осенью прошлого года несколько раз сообщалось о гибели бойцов «Вагнера» в Мали.

Всего под санкциями Канады оказались более 3 тыс. физических и юридических лиц. В предыдущий раз Оттава вводила ограничения 24 февраля, тогда под них попали в частности журналист и телеведущий Владимир Познер, замминистра обороны Анна Цивилева и ее муж, глава Минэнерго Сергей Цивилев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, а также олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Трюдо также заявил, что Канада продолжит поддерживать Украину и напомнил об уже оказанной помощи на $20 млрд, включая военную, финансовую и гуманитарную. Кроме того, отметил он, канадские военные участвуют в обучении украинских военнослужащих и с 2015 года подготовили более 44 тыс. бойцов ВСУ.

На пресс-конференции после саммита Трюдо на вопрос о возможной отправке канадских военных в качестве миротворцев на Украину ответил, что рассматриваются все варианты.

Москва осуждает помощь Киеву, заявляя, что это не изменит исхода конфликта, а лишь затягивает его. Что касается размещения иностранной миротворческой миссии, глава МИД России Сергей Лавров называл неприемлемым развертывание на Украине контингента из стран НАТО. Президент США Дональд Трамп позже заявил, что российский лидер Владимир Путин не против размещения европейских военных на Украине после перемирия, однако пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков не подтвердил этого и сослался на заявление Лаврова.