Умеров пообещал больше F-16 в небе после подготовки пилотов в Румынии

Украинские истребители F-16 (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

В Румынии проходит обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16, так что этих самолетов в небе станет больше. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров после разговора с румынским коллегой

Ангелом Тылвэром.

«F-16 в украинском небе тоже станет больше: группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии», — написал Умеров в Facebook (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Также он рассказал, что вскоре Киев получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot.

В обучении украинских военных полетам на истребителях F-16 также участвовали США, Великобритания, Греция, Франция, Дания. Причем Румыния обещала обучить украинских пилотов за свой счет.

Украинская армия получила первые истребители этой модели в июле. Их количество официально не называлось (по данным The Times — шесть штук). В 2024 году Киев рассчитывает получить 20 истребителей, а всего Украине обещаны 79 F-16 из Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что 26 августа военные впервые применили полученные истребители. Однако в конце августа один из самолетов потерпел крушение на Украине.