Le Monde узнала о планах Франции обучить 26 украинцев управлению F-16

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Франция планирует за два года обучить 26 украинских пилотов управлению истребителями F-16, пишет газета Le Monde.

По данным Воздушно-космических сил Франции, на авиабазе на юго-западе страны находятся десять украинских пилотов в возрасте от 21 до 23 лет. Они прибыли туда в середине июня, а до этого проходили обучение в Великобритании, где в том числе учили английский язык.

В целом процесс обучения начался еще весной 2023 года, а подготовка во Франции станет кульминацией этого длительного процесса, отмечает Le Monde. По данным газеты, на французской авиабазе нет истребителей F-16, которые были обещаны Украине, но есть самолеты Alphajets. Они были получены от Бельгии. Дело в том, что Alphajets оснащены приборной панелью, имитирующей приборную панель F-16. После обучения на Alphajets украинские пилоты отправятся на базу в Румынии, где пройдут подготовку уже на самих F-16.

Кроме того, французские военные решили в дальнейшем сократить сроки обучения пилотов: вместо полутора лет оно продлится шесть месяцев.

Первые истребители F-16 Украина получит уже в июне или июле 2024 года, сообщило Reuters 10 мая. Источник агентства не уточнил, какая именно страна поставит самолеты. Отправку истребителей Украине ранее пообещали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. По данным The New York Times, летом Украина может получить шесть истребителей.

Москва осуждает военную помощь Киеву. «Танки горят, так же будут гореть и F-16. Сомнений нет», — говорил президент Владимир Путин.