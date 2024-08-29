Генштаб Украины подтвердил потерю первого F-16

Первый F-16 потерпел крушение, летчик погиб, сообщили в украинском Генштабе. Источник WSJ говорил, что причиной стала ошибка пилота. В Кремле обещали «сбивать и уничтожать» переданные Киеву истребители

Истребитель F-16 (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

В Генштабе Украины подтвердили потерю первого истребителя F-16 ВСУ.

«Во время захода на цель с одним из F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», — говорится в сообщении, которое цитирует УНИАН.

Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия Минобороны Украины, которая работает в районе падения самолета.

О том, что ВСУ потеряли первый самолет F-16, ранее со ссылкой на источники сообщила The Wall Street Journal (WSJ). Самолет потерпел крушение спустя несколько недель после того, как его доставили на Украину, уточнило издание. По словам собеседника WSJ, судя по первоначальным сообщениям, самолет не был сбит, и крушение произошло из-за ошибки пилота.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал , что украинские силы впервые применили полученные F-16, чтобы сбить российские ракеты во время ударов 26 августа. В тот день российское Минобороны сообщало о массированном ударе по украинским энергообъектам.

Первая партия американских истребителей F-16 была передана Киеву 31 июля Нидерландами, до конца года Амстердам обещает поставить Киеву 24 самолета. По данным The Economist, всего Украина получит от западных стран 79 F-16. Главком ВСУ Александр Сырский утверждал, что истребители будут находиться «в 40 км или более» от линии фронта, чтобы их не сбили российские военнослужащие.

Россия осуждает западную помощь Украине, считая, что она лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В Кремле обещали «сбивать и уничтожать» переданные Киеву американские истребители, а в МИД России — выставить как трофеи.