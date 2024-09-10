Военные Нидерландов подтвердили разрешение Киеву бить из F-16 по России

Истребители F-16 (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Нидерланды разрешили Украине использовать переданные истребители F-16 и другое оружие для ударов по России, заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс. Его слова приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Украине разрешено использовать наше оружие на территории России для самообороны в соответствии с международным правом. Киев имеет право на самооборону. А если страна будет атакована из приграничных районов или с российских аэродромов, то она может атаковать военные объекты», — отметил Брекелманс.

Он добавил, что переданное оружие можно применять в том числе для того, чтобы перехватывать запущенные Россией ракеты. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Он может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

29 августа командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм также заявил, что Украина может применять переданные ей от страны F-16 над российской территорией. Он подчеркнул, что Нидерланды не налагали никаких ограничений на использование и дальность действия истребителей при условии «соблюдения законов войны». Нидерланды пообещали Украине 24 самолета F-16. Эйхельсхайм не стал уточнять, сколько из них уже получил Киев.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.