 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военные Нидерландов подтвердили разрешение Киеву бить из F-16 по России

Сюжет
Военная операция на Украине
Истребители F-16
Истребители F-16 (Фото: Jared C. Tilton / Getty Images)

Нидерланды разрешили Украине использовать переданные истребители F-16 и другое оружие для ударов по России, заявил министр обороны страны Рубен Брекельманс. Его слова приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Украине разрешено использовать наше оружие на территории России для самообороны в соответствии с международным правом. Киев имеет право на самооборону. А если страна будет атакована из приграничных районов или с российских аэродромов, то она может атаковать военные объекты», — отметил Брекелманс.

Он добавил, что переданное оружие можно применять в том числе для того, чтобы перехватывать запущенные Россией ракеты. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Сырский рассказал, что F-16 разбился, когда пытался сбить ракету
Политика
Истребитель F-16

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Он может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

29 августа командующий вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхайм также заявил, что Украина может применять переданные ей от страны F-16 над российской территорией. Он подчеркнул, что Нидерланды не налагали никаких ограничений на использование и дальность действия истребителей при условии «соблюдения законов войны». Нидерланды пообещали Украине 24 самолета F-16. Эйхельсхайм не стал уточнять, сколько из них уже получил Киев.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября

В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн

Мантуров усомнился в возвращении западных автоконцернов в Россию

Мэр Ивано-Франковска анонсировал появление «языковых патрулей»

Шойгу исключил переговоры, пока ВСУ не будут «выкинуты» из России

ПВО за ночь сбила 144 украинских беспилотника. Карта

Результаты губернаторских выборов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Нидерланды Украина F-16 истребители F-16
Материалы по теме
Румыния подняла F-16 из-за залетевшего с Украины дрона
Политика
Посол заявил о провале США в обучении украинских пилотов управлению F-16
Политика
NYT узнала, что США усомнились в поражении F-16 на Украине из Patriot
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 99,91 (+0,19) Инвестиции, 10:49 Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 90,39 (+0,56) Инвестиции, 10:49
Путин будет наблюдать за военными учениями «Океан-2024» по видеосвязиПолитика, 13:51
Кержаков фразой про «пройденную грань» объяснил уход из «Кайрата»Спорт, 13:45
Число заболевших COVID за неделю в Москве приблизилось к 6 тыс. человекОбщество, 13:37
Стендап-комика Диму Гаврилова арестовали по делу о возбуждении ненавистиОбщество, 13:37
Удержать на плаву — плохой план: как расти крупному бизнесу в 2025 годуPro, 13:35
Житель Новой Таволжанки был ранен при ударе дрона ВСУ по его домуПолитика, 13:25
Белоусов провел заседание по вопросам безопасности приграничных регионовПолитика, 13:23
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Названы районы Москвы, где аренда за месяц подорожала на четверть и вышеНедвижимость, 13:20
Минпромторг включил в параллельный импорт запчасти для Kia и HyundaiЭкономика, 13:16
В Петербурге прошли рейды после перестрелки между таксистамиОбщество, 13:08
Губернатор сообщил о восьми пострадавших из-за удара дрона в РаменскомПолитика, 13:08
Песков ответил на вопрос о сроках выдавливания ВСУ из-под КурскаПолитика, 13:03
Huawei выпустил первый в мире трехсекционный смартфон стоимостью $3 тыс.Life, 13:01
Мозес после ухода из «Спартака» перешел в английский клубСпорт, 12:58