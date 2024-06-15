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Военная операция на Украине ,  
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Румыния решила оплатить обучение украинских пилотов на F-16

Минобороны Румынии пообещало оплатить обучение украинских пилотов на F-16
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны Румынии распорядилось выделить из бюджета деньги на обучение украинцев пилотированию F-16 на базе Фетешти, пишет Profit.ro. Минобороны России обещало уничтожить за несколько недель все поставленные Киеву истребители
Cамолеты&nbsp;F-16 на военно-воздушной базе Фетешти
Cамолеты F-16 на военно-воздушной базе Фетешти (Фото: Master Sgt. Nathan Lipscomb / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Румыния покроет стоимость обучения украинцев пилотированию самолетами F-16 на военно-воздушной базе Фетешти, передает портал Profit.ro со ссылкой на проект указа Минобороны страны.

«Расходы <...> предназначены для оплаты контрактов, необходимых для обучения украинских сотрудников, а также проживания, питания, транспортировки, топлива, потребляемого в процессе обучения, специального оборудования и других сопутствующих товаров и услуг», — приводит издание выдержку из документа.

В проекте указа не приводится смета расходов, но исключается необходимость в дополнительных средствах, которые уже утверждены в бюджете Минобороны, пишет Profit.ro. Вместе с тем осенью 2023 года правительство Румынии ввело так называемое постановление об экономии в целях «обеспечения основы для организации и функционирования центра подготовки пилотов самолетов F-16».

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Он может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

В 2023 году Нидерланды, Дания и Бельгия пообещали поставить Киеву американские истребители F-16. Румыния в свою очередь анонсировала открытие центра обучения пилотированию. Politico со ссылкой на источники писала, что подготовку будет вести производитель истребителей Lockheed Martin. По состоянию на конец прошлого года первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и приступила к тренировочным полетам. Ожидается, что Киев получит F-16 в этом году, условиями поставок является подготовка пилотов и соответствующей инфраструктуры на Украине.

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Политика
Истребители F-16

Москва осуждает военную помощь Киеву, считая, что она затянет конфликт и не изменит его исход. В Минобороны России прогнозировали уничтожение всех обещанных Украине истребителей в течение нескольких недель.

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Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Румыния истребитель F-16 пилоты

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