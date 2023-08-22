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В Дании началось переобучение украинских пилотов на F-16

Минобороны Дании: первые восемь украинских пилотов начали переобучение на F-16
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Военная операция на Украине
Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Дания начала обучение восьми украинских пилотов управлению истребителями F-16 в рамках своего обязательства передать Украине самолеты этого типа, сообщает Reuers со ссылкой на информацию вооруженных сил Дании.

Восемь пилотов прибыли на датскую военно-воздушную базу в Скрыдструпе, вместе с ними обучение пройдут 65 человек технического персонала по обслуживанию самолетов. В настоящее время Дания располагает 43 реактивными самолетами F-16 и по соображениям безопасности не раскрывает, сколько из них находится в боеготовом состоянии.

Ранее, 19 августа, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты, инженеры и технический персонал начали обучение на западных истребителях F-16. По его словам, минимальный срок подготовки пилотов составляет шесть месяцев. Его определили западные инструкторы после тестовых полетов двух опытных украинских пилотов в США.

20 августа Нидерланды и Дания пообещали передать истребители Украине. Копенгаген передаст 19 американских истребителей F-16. Датский премьер Метте Фредериксен выразила надежду, что первые шесть самолетов Украина получит уже в этом году. В 2024-м Киеву должны передать еще восемь истребителей, а в 2025-м — оставшиеся пять. Нидерланды поставят 42 истребителя, которые Киев получит после обучения своих пилотов и инженеров, заявлял президент Владимир Зеленский.

22 августа Зеленский рассказал, что Греция также решила принять участие в обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Долгое время западные союзники Киева исключали возможность передачи Украине F-16, несмотря на просьбы украинской стороны, но впоследствии их позиция смягчилась. 17 июля президент США Джо Байден одобрил обучение украинских летчиков управлению истребителями и заявил, что не будет возражать против их поставок другими странами. Позднее 11 стран — партнеров Украины подписали меморандум, который определяет условия обучения пилотов.

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F-16 Дания обучение
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