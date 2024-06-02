Офицер ВВС Греции прибыл в Киев для обучения ВСУ работе с F-16

Истребитель F-16 (Фото: Giorgos Konstantinidis / MotionT / Global Look Press)

Первый офицер Военно-воздушных сил (ВВС) Греции уже прибыл в Киев для обучения украинских летчиков обращению с истребителями F-16, передает Defence-point.

Портал подчеркивает, что Греция накопила большой опыт и знания в области применения боевых самолетов на протяжении почти четырех десятилетий эксплуатации истребителей F-16 на фоне того, что страна сталкивается с «агрессивным отношением Турции».

По данным Defence-point, присутствие греческого летчика в Киеве является частью инициативы «Коалиции по обучению F-16», которую организовали в июле 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе с целью обучения украинских пилотов и вспомогательного персонала обращению с этим типом самолетов. Первоначально в коалицию входили 11 стран — членов блока: Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Афины, где после встречи с греческим премьер-министром Константиносом Мицотакисом объявил, что Греция вступает в коалицию. Через два дня после этого США также заявили о вступлении в объединение стран.

В Румынии в рамках коалиции был создан Европейский учебный центр для F-16 (EFTC), который располагается на 86-й авиабазе ВВС Румынии. Все участники коалиции профинансировали его создание.

В середине мая Standard писала, что первые F-16 могут прибыть на Украину в течение нескольких недель: к июню-июлю. Ранее о таких же сроках говорил военный источник Reuters в Киеве. Глава Минобороны США Ллойд Остин в конце апреля заявлял, что эскадрилья истребителей F-16 вместе с обученными пилотами прибудет на Украину до конца 2024 года. В 2023 году поставить Киеву F-16 обещали Нидерланды, Дания и Бельгия, а в 2024 году — Литва.

Россия осуждает любые военные поставки на Украину и считает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исхода. Президент России Владимир Путин отмечал, что поставки F-16 Киеву не поменяют ситуацию в конфликте.