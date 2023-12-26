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Военная операция на Украине ,  
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Первые украинские пилоты F-16 завершили обучение в Британии

Первые украинские пилоты F-16 завершили обучение в Британии для Дании
Сюжет
Военная операция на Украине
После базового обучения в Британии первые шесть летчиков ВСУ продолжили учиться в Дании, чтобы освоить полеты на F-16. Дать Киеву самолеты обещали Брюссель, Копенгаген и Амстердам. Москва требует не снабжать Украину техникой
Фото: David Silverman / Getty Images
Фото: David Silverman / Getty Images

Первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Великобритании и приступили к тренировкам на истребителях F-16 в Дании, сообщило британское правительство.

Тренировки начались в августе, они касались пилотирования и специального обучения авиационной терминологии в английском языке. Обучении завершили шестеро опытных летчиков-украинцев, еще десятеро стажеров остаются в Британии для базовой летной подготовки и освоения авиамедицины и прохождения тренировок в центрифуге.

«В будущем Украина будет иметь современные военно-воздушные силы, сформированные на базе высокоэффективных истребителей четвертого поколения F-16. В сочетании с обучением в ведущих мировых ВВС это значительный шаг вперед по сравнению с нынешними возможностями Украины советской эпохи», — сказал британский министр обороны Грант Шаппс.

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Политика
Истребитель F-16

Всего обучение в Британии с 2015 года прошли свыше 53 тыс. украинцев, в первой половине 2024-го королевство намерено провести тренировки для еще 10 тыс. служащих с Украины. Лондон оказал Киеву военную помощь на 4,6 млрд фунтов стерлингов (около $5 млрд).

Нидерланды летом пообещали Киеву 42 истребителя F-16, Дания — 19. Кроме того, несколько истребителей пообещали Киев получит от Бельгии. Нидерланды в середине декабря начали готовить первые 18 к отправке Украине.

Москва осуждает поставки военной техники Украине. Минобороны России спрогнозировало уничтожение всех обещанных ВСУ западных истребителей за несколько недель.

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F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Самолет может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания Дания Украина ВВС Украины истребители F-16
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