Зеленский сообщил о первом применении F-16 при ударах России

Россия накануне нанесла массированный удар по украинским энергообъектам, ВСУ подняли в воздух полученные F-16 для отражения атаки. Зеленский снова заявил, что пока авиации не хватает

Фото: офис президента Украины / Reuters

Украина применила полученные американские истребители F-16, чтобы в понедельник, 26 августа, сбить российские ракеты во время ударов по энергообъектам. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции, трансляция шла на YouTube.

«Спасибо партнерам за то, что предоставили эти F-16. Но еще раз: конечно, этого недостаточно, очень немного F-16», — добавил украинский президент.

Украинская армия получила первые истребители этой модели в июле. Их количество официально не называлось (по данным The Times — шесть штук), поставки самолетов будут осуществляться несколькими партиями. В 2024 году Киев рассчитывает получить 20 истребителей, а всего Украине обещаны 79 F-16 из Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов. ВСУ намереваются не допускать их к фронту ближе чем на 40 км, чтобы их не сбили российские военные, рассказывал главком Александр Сырский. США перепрограммировали оснащение самолетов для противостояния российским системам РЭБ, поскольку Москва добилась прогресса в этой сфере. Минобороны России выражало уверенность в будущем уничтожении всех переданных Украине самолетов.

Россия 26 августа нанесла массированный удар по украинским энергообъектам. Минобороны сообщило о поражении всех установленных целей. На Украине остановились поезда, в некоторых городах отключилась подача света и воды. Удар стал одним из самых сильных, рассказал Зеленский.