Зеленский сообщил о первом применении F-16 при ударах России
Украина применила полученные американские истребители F-16, чтобы в понедельник, 26 августа, сбить российские ракеты во время ударов по энергообъектам. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции, трансляция шла на YouTube.
«Спасибо партнерам за то, что предоставили эти F-16. Но еще раз: конечно, этого недостаточно, очень немного F-16», — добавил украинский президент.
Украинская армия получила первые истребители этой модели в июле. Их количество официально не называлось (по данным The Times — шесть штук), поставки самолетов будут осуществляться несколькими партиями. В 2024 году Киев рассчитывает получить 20 истребителей, а всего Украине обещаны 79 F-16 из Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов.
ВСУ намереваются не допускать их к фронту ближе чем на 40 км, чтобы их не сбили российские военные, рассказывал главком Александр Сырский. США перепрограммировали оснащение самолетов для противостояния российским системам РЭБ, поскольку Москва добилась прогресса в этой сфере.
Минобороны России выражало уверенность в будущем уничтожении всех переданных Украине самолетов.
Россия 26 августа нанесла массированный удар по украинским энергообъектам. Минобороны сообщило о поражении всех установленных целей. На Украине остановились поезда, в некоторых городах отключилась подача света и воды. Удар стал одним из самых сильных, рассказал Зеленский.
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