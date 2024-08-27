 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский сообщил о первом применении F-16 при ударах России

Сюжет
Военная операция на Украине
Россия накануне нанесла массированный удар по украинским энергообъектам, ВСУ подняли в воздух полученные F-16 для отражения атаки. Зеленский снова заявил, что пока авиации не хватает
Фото: офис президента Украины / Reuters
Фото: офис президента Украины / Reuters

Украина применила полученные американские истребители F-16, чтобы в понедельник, 26 августа, сбить российские ракеты во время ударов по энергообъектам. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции, трансляция шла на YouTube.

«Спасибо партнерам за то, что предоставили эти F-16. Но еще раз: конечно, этого недостаточно, очень немного F-16», — добавил украинский президент.

Украинская армия получила первые истребители этой модели в июле. Их количество официально не называлось (по данным The Times — шесть штук), поставки самолетов будут осуществляться несколькими партиями. В 2024 году Киев рассчитывает получить 20 истребителей, а всего Украине обещаны 79  F-16 из Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов.

ВСУ намереваются не допускать их к фронту ближе чем на 40 км, чтобы их не сбили российские военные, рассказывал главком Александр Сырский. США перепрограммировали оснащение самолетов для противостояния российским системам РЭБ, поскольку Москва добилась прогресса в этой сфере.

Минобороны России выражало уверенность в будущем уничтожении всех переданных Украине самолетов.

Россия 26 августа нанесла массированный удар по украинским энергообъектам. Минобороны сообщило о поражении всех установленных целей. На Украине остановились поезда, в некоторых городах отключилась подача света и воды. Удар стал одним из самых сильных, рассказал Зеленский.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Яна Баширова
Владимир Зеленский Украина F-16 истребители Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Минобороны показало видео ночной работы истребителей в Курской области
Политика
Зеленский представит Байдену и Трампу «план победы» Украины
Политика
Министр рассказал о «спасательном круге» для энергетики Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 102,29 (-0,2) Инвестиции, 17:46 Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 91,48 (-0,29) Инвестиции, 17:46
На Украине введут принцип «воюй или работай»Политика, 20:19
В Воронеже во время матча Кубка России отключился свет. ВидеоСпорт, 20:07
Израиль сообщил о спасении мусульманского бедуина из заложников ХАМАСПолитика, 19:53
Медведев назвал «не очень хорошим», но необходимым ограничение YouTubeПолитика, 19:43
«Зенит» сенсационно проиграл новичку РПЛ в Кубке РоссииСпорт, 19:30
Медведев после задержания Дурова предложил Парижу арестовать ЦукербергаПолитика, 19:23
Зеленский сообщил о первом применении F-16 при ударах РоссииПолитика, 19:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Сингапуре начнут платить пособие по безработице в $4,6 тыс.Финансы, 19:18
ЦСКА победил «Ахмат» в Кубке России, забив два гола в концовкеСпорт, 19:15
Обвиняемые в драке в аэропорту Антальи россиянки вылетели на родинуОбщество, 18:54
Матч «Фейенорд» — «Аякс» отменили из-за забастовки полицииСпорт, 18:47
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 18:41
Зурабишвили назначила выборы в парламент ГрузииПолитика, 18:36
Уроженку России признали лучшей спортсменкой года в ГерманииСпорт, 18:32