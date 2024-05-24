Первая группа пилотов ВСУ завершила обучение управлению F-16 в США

Первая группа украинских летчиков завершила обучение управлению американскими истребителями F-16 в штате Аризона. Об этом Politico сообщила пресс-секретарь Национальной гвардии Аризоны капитан Эрин Ханниган.

Пилоты проходили подготовку на 162-й базе американских ВВС в Тусоне. Количество украинских военных, проходивших обучение на базе, капитан не назвала «из соображений безопасности». Окончание обучения является решающим шагом на пути к выводу F-16 в небо Украины, подчеркнула Ханниган.

По данным источника Politico, сейчас летчики направляются в Европу для прохождения дополнительной подготовки.

Многоцелевой истребитель четвертого поколения F-16 американского производства выполняет задачи класса «воздух — воздух», оказывает огневую поддержку, подавляет противовоздушную оборону противника. Также самолет способен проводить авиаразведку и доставлять тактические ядерные боеприпасы.

Летом 2023 года западные страны на саммите НАТО создали коалицию для поставке Украине F-16. Ее возглавляют Нидерланды, Дания и США. Также в нее входит ряд других европейских государств. Украинских пилотов обучают полетам на F-16 в нескольких странах. В Пентагоне обещали, что эскадрилья истребителей вместе с обученными летчиками прибудет на Украину до конца 2024 года

Россия осуждает военную помощь Запада Украине. Бывший глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что на уничтожение всех обещанных Киеву F-16 уйдет менее месяца.