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Военная операция на Украине ,  
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Сийярто заявил о невозможности решения конфликта на Украине «на поле боя»

Сюжет
Военная операция на Украине
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Решение по теме конфликта на Украине можно найти только с помощью дипломатии, заявил журналистам министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«Все мы уже знаем, что у этой войны нет решения на поле боя, что было доказано в течение последних двух с половиной лет очень четко», — сказал Сийярто. По его словам, прийти к какому-либо решению можно «только за столом переговоров».

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На организованных посредниками мероприятиях должны присутствовать обе стороны конфликта, подчеркнул дипломат. Поэтому Венгрия будет продолжать «миротворческую миссию», сказал министр. Позиция Будапешта заключается в достижении прекращения огня для начала мирных переговоров, заключил он.

Венгрия стремится стать посредником для заключения мира между Москвой и Киевом. 1 июля страна стала председателем Евросовета, после чего премьер Венгрии Виктор Орбан впервые с 2012 года посетил Украину, где предложил Зеленскому подумать над прекращением огня, чтобы поспособствовать началу переговоров с Россией. По словам венгерского премьера, украинский лидер идею не оценил.

Позже Орбан прибыл в Москву и провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Тот, в свою очередь, напомнил условия Москвы для начала переговоров и прекращения огня. Затем Орбан отправился в Пекин. По его словам, Китай может создать условия для мира между Россией и Украиной.

12 июля венгерский премьер встретился во Флориде с претендентом на пост президента США Дональдом Трампом. По словам Орбана, американский политик готов «немедленно» выступить в качестве мирного посредника в конфликте России и Украины, если возглавит США.

В связи с дипломатическими визитами Орбана 63 депутата Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС, подчеркнув, что венгерский премьер «уже нанес значительный ущерб, используя и злоупотребляя ролью председателя совета».

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