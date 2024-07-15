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Военная операция на Украине ,  
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Глава ЕК и комиссары не поедут в Венгрию из-за «мирной миссии» Орбана

Коллегия ЕК не совершит традиционный визит в Венгрию из-за мирной миссии Орбана
Сюжет
Военная операция на Украине
Еврокомиссары должны были совершить традиционный для начала председательства любой страны в Евросовете визит, но в Венгрию они не поедут, поскольку премьер Орбан ранее совершил визиты в Киев, Москву и Пекин в рамках мирной миссии
Урсула&nbsp;фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Alessandro Della Valle / Reuters)

Коллегия Еврокомиссии не посетит Венгрию, ставшую председателем в Евросовете, хотя такая поездка — традиционное мероприятие в начале председательства, сообщил пресс-секретарь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Эрик Мамер в Х.

«В свете последних событий, знаменующих начало председательства Венгрии, председатель [комиссии] приняла решение, что ЕК будет представлена на уровне старших государственных служащих только во время неофициальных заседаний Совета [ЕС]», — написал он.

Визит коллегии является, как правило, первым крупным мероприятием для страны-председателя. Комиссары ЕС встречаются с представителями местной исполнительной власти, которые будут председательствовать на официальных и неофициальных заседаниях Совета в течение полугода, пока длится период председательства.

5 января этого года, когда председателем стала Бельгия, ее посетила коллегия во главе с фон дер Ляйен.

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Радослав Сикорский

Председательство Венгрии в ЕС началось 1 июля. Страну в ЕС критикуют за «мирную миссию» ее премьера-министра Виктора Орбана — его визиты на Украину, в Россию и Китай. Он провел встречи с главами этих стран Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. В Москве и Киеве Орбан обсуждал возможность прекращения огня, к которой Путин и Зеленский отнеслись скептически. После поездки в Китай Орбан направился на саммит НАТО в США.

Во время поездок, как отмечали в ЕС, Орбан, к примеру, использовал в сообщениях о визитах логотипы председательства Венгрии, что давало повод думать, будто он действует от лица ЕС. «Европейская правда» писала, что Орбан направил лидерам ЕС письмо, где сообщил, что в Москве «не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени Европейского совета или Европейского союза».

Глава МИД Польши Радослав Сикорский говорил, что в ЕС появляются «творческие идеи» насчет сокращения времени председательства Венгрии, но не стал их раскрывать.

Politico со ссылкой на источники писала, что в качестве ответа на действия Орбана глава европейской дипломатии Жозеп Боррель соберет дипломатов на заседание глав МИД ЕС в те же даты, когда аналогичная встреча запланирована в Будапеште.

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