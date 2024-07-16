Депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС

Часть депутатов Европарламента считают, что Орбан во время своих визитов в Россию и Китай «намеренно исказил свои полномочия». 1 июля Венгрия заняла пост председателя Совета ЕС

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

63 депутата Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок премьер-министра страны Виктора Орбана в Россию и Китай, пишет Politico, ознакомившись с их письмом.

Они обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европарламента Роберте Метсоле, подчеркнув, что Орбан «уже нанес значительный ущерб, используя и злоупотребляя ролью председателя совета».

Законодатели полагают, что венгерский премьер во время своих визитов в Россию и Китай «намеренно исказил свои полномочия». В связи с этим они призвали Европарламент отреагировать соответствующим образом.

«Это требует реальных действий, таких как приостановление права голоса Венгрии в совете, поскольку практика показала, что простые словесные осуждения этой ситуации не имеют эффекта», — заключили законодатели. Издание уточняет, что письмо составили депутаты Европарламента из ряда парламентских групп, включая Европейскую народную партию (ЕНП), «Обновляя Европу» и «Зеленых».

Накануне пресс-секретарь фон дер Ляйен Эрик Мамер заявил, что коллегия ЕК не посетит Венгрию, хотя такая поездка является традиционным мероприятием в начале председательства. Politico передавала, что Будапешт должен провести неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств ЕС 28–29 августа. При этом издание сообщало, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель соберет дипломатов на заседание глав МИД ЕС в те же даты. Источник Politico отметил, что это будет «четким сигналом», что Венгрия не выступает от лица объединения.

1 июля Венгрия в порядке очереди сменила Бельгию на посту председателя Совета ЕС. Страна по многим общеевропейским вопросам имеет собственную точку зрения и вступает в дискуссии с ЕС.

2 июля Орбан прибыл в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Венгерский политик тогда предложил рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. По словам Орбана, Зеленскому не очень понравилось предложение о прекращении огня, у него возникли некоторые сомнения, однако он предложил поразмышлять и подумать над идеей.

5 июля венгерский политик приехал в Москву, где состоялись его переговоры с президентом Владимиром Путиным. На встрече Орбан спросил мнение главы государства о существующих планах по урегулированию конфликта на Украине и архитектуре безопасности Европы после окончания боевых действий, а также предложил подумать о кратковременном режиме прекращения огня. По итогам встречи с венгерским лидером Путин напомнил о российских условиях начала переговоров и прекращения огня — это вывод украинских подразделений с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Затем Орбан прибыл в Пекин в рамках своей миротворческой миссии. По его словам, Китай сможет создать условия для мира между Россией и Украиной. Позже Орбан прилетел в США, где обсудил способы установления мира с американским экс-президентом Дональдом Трампом.