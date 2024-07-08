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Военная операция на Украине ,  
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Орбан назвал Китай ключевой страной для прекращения конфликта на Украине

Орбан: Китай является ключевой страной для заключения мира Москвой и Киевом
Сюжет
Военная операция на Украине
Китай стал третьим пунктом в череде визитов в рамках «мирной миссии» Орбана. Ранее венгерский премьер провел переговоры с Зеленским и Путиным
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Пекин сможет создать условия для мира между Россией и Украиной, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своей поездки в Китай. Об этом он написал в своем X (Twitter).

«Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинском конфликте. Именно поэтому я приехал встретиться с [китайским лидером] Си Цзиньпином в Пекине, всего через два месяца после его официального визита в Будапешт», — написал Орбан.

Китай стал третьей страной, которую венгерский премьер посетил в ходе «мирной миссии» — череде поездок и переговоров с лидерами государств, участвующих в конфликте на Украине или предпринимающих попытки создать условия для проведения мирных переговоров.

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Политика
Виктор Орбан

Первой страной, которую посетил Орбан в рамках «мирной миссии», была Украина. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и предложил ему прекратить огонь перед тем, как сесть за стол переговоров, но, по словам премьер-министра, эта идея украинскому лидеру не очень понравилась. Как пояснил Орбан, у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине». В аппарате украинского президента отметили, что Киев хочет мира и инструмент для его достижения — это мирные саммиты, в частности прошедший в середине июня в Швейцарии. Россия на него не поехала.

Затем Орбан приехал в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. По итогу переговоров он отметил, что позиции российских и украинских властей по миру очень далеки друг от друга. Так, Путин напомнил о выдвинутых в июне условиях России для переговоров с Украиной: вывод украинских военных из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и оставление Украины нейтральной страной вне военных блоков, то есть отказ Киева от вступления в НАТО.

Китай неоднократно выступал за дипломатическое решение конфликта. В 2023 году власти страны представили план по возможному урегулированию из 12 пунктов и выразили готовность содействовать мирному процессу. Россия согласна с позицией Китая, Украина назвала этот план неприемлемым, а сами возможные переговоры — ловушкой.

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Виктор Орбан Венгрия Китай Си Цзиньпин Украина Россия мирные переговоры
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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