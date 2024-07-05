Путин заявил об условиях по Украине «для возможной совместной работы»

Российский президент назвал вывод украинских сил с территорий новых регионов условием для переговоров. Он отметил, что есть и другие условия, которые могут быть рассмотрены в ходе возможной совместной работы

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил о российских условиях начала переговоров и прекращения огня: вывод украинских подразделений с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

По словам Владимира Путина, «есть и другие условия, но это все предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы».

Российский президент также заявил, что Россия выступает за полное и окончательное прекращение конфликта на Украине, а не за перемирие или прекращение огня.

Виктор Орбан 2 июля находится с визитом в Киеве впервые с 2015 года. По итогам встречи с украинским лидером он рассказал, что попросил Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. Украинский президент ответил на это отказом. «Мы не доверяем Путину, потому что он убийца и агрессор», — сказал он.

4 июля в ходе общения с журналистами после саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин заявил, что Россия не может первой пойти на прекращение огня. «Нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался, для того чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта», — сказал он.

Также он уточнил, что он имеет в виду под словом демилитаризация в качестве одного из условий завершения военной операции. По его словам, Украина должна согласиться на такие шаги по демилитаризации, которые будут приемлемыми для России и необратимыми.

14 июня в ходе выступления в МИД России Владимир Путин озвучил условия для мирных переговоров с Украиной. В их числе согласие Киева на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, денацификация, фиксация статуса новых регионов, Крыма и Севастополя как субъектов России. Помимо этого, должны быть сняты санкции с России. Киев назвал данные условия ультиматумом.