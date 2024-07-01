Венгрия стала председателем в Евросовете

1 июля Венгрия в порядке очередности возглавит Евросовет. Может ли ее председательство усугубить накопившиеся в ЕС разногласия или расколоть союз — разбирался РБК

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1 июля председательство в Евросовете — высшем политическом органе ЕС — переходит к Венгрии, которая по многим общеевропейским вопросам имеет собственную точку зрения и вступает в споры с Евросоюзом. В конце прошлого года Будапешт пытался заблокировать очередной транш помощи для Киева, а также присвоение статуса кандидата в члены союза Украине и Молдавии. Брюссель недоволен внутренней политикой венгерских властей: ЕС два года назад даже приостанавливал передачу Венгрии около €30 млрд из-за проблем с верховенством закона и обеспечением прав меньшинств в стране (в марте 2024 года эти средства были разблокированы). В связи с этим представители некоторых стран ЕС призывали лишить Венгрию права голоса и не передавать ей председательство в Евросовете, однако до этого не дошло, и венгерский премьер Виктор Орбан в понедельник займет председательское место.

Символом своего председательства в ЕС Будапешт выбрал кубик Рубика, изобретенный в 1974 году венгром Эрне Рубиком: его 27 деталей символизируют государства — члены ЕС, а также сложность и изобретательность, необходимую для решения общеевропейских задач.

Председательство в Евросовете переходит от одного государства — члена ЕС к другому каждые шесть месяцев: каждая из 27 стран союза получает его раз в 13–14 лет. Помимо обеспечения преемственности курса ЕС в обязанности председателя входят контроль за законодательной деятельностью Евросовета и обеспечение сотрудничества между государствами — членами ЕС. Председательствующая страна также занимается организацией заседаний на разных уровнях Евросовета (за исключением Совета по иностранным делам) и его подготовительных органов, в том числе комитета постоянных представителей стран — членов ЕС (Coreper). В первой половине 2024 года председательствовала Бельгия. В 2025 году Венгрию сменит Польша, затем председательство перейдет к Дании.

Как Венгрия видит свое председательство в Евросовете

Будапешт представил свою программу на период председательства 18 июля. Ее слоган — «Сделаем Европу снова великой» — практически повторяет лозунг кандидата в президенты США Дональда Трампа во время кампании 2016 года.

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока отметил, что Будапешт берет на себя председательство в критический момент для Европы. «Мы берем ответственность в очень сложных условиях: война в нашем районе, угроза отставать от наших глобальных конкурентов, проблемы безопасности, незаконная миграция, стихийные бедствия, изменение климата и демографические проблемы», — перечислил он вызовы времени. Бока также подчеркнул, что Венгрия стремится выступить в качестве честного посредника, одинаково сотрудничающего с каждым государством-членом и учреждениями ЕС.

На председательство Венгрии также выпадет работа с поправевшим после выборов Европарламентом, новой Еврокомиссией и новыми фигурами на ключевых постах ЕС. При этом Орбан раскритиковал решение ЕС продлить полномочия Урсулы фон дер Ляйен на второй срок, назвав это «постыдным» соглашением между ведущими партиями (консерваторами, социалистами и либералами), которое не учитывает мнение избирателей.

Победу на выборах в Европарламент, проходивших с 6 по 9 июня, одержали консерваторы, которых представляет Европейская народная партия (EPP). Согласно предварительным результатам, они получат около 188 из 720 мандатов. При этом правые и ультраправые пришли первыми во Франции, Австрии и Италии, а в Германии обогнали партии из правящей коалиции. В результате две самые правые еврофракции — «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) и «Идентичность и демократия» (ID) — получат в сумме около 140 мест. Правоконсервативная венгерская партия ФИДЕС Виктора Орбана показала на этих выборах худший результат в своей истории, набрав 44,8% голосов. У пришедшей второй оппозиционной Партии уважения и свободы — 29,6%. В 2021 году ФИДЕС вышла из Европейской народной партии и до сих пор не принадлежала ни к одной из еврофракций. Однако 30 июня Орбан заявил, что его партия заключила соглашение с Австрийской партией свободы (АПС) Герберта Кикля и чешским движением АNO («Акция недовольных граждан»), и в результате в Европарламенте появится третья — наряду с ECR и ID — правая фракция. Она будет называться «Патриоты за Европу».

Венгрия наметила следующие приоритеты своего председательства — повышение конкурентоспособности ЕС, укрепление сотрудничества в области обороны, управление миграцией и поддержка расширения ЕС. Будапешт также намерен продвигать политику «основанного на заслугах» расширения блока.

В конце июня Орбан совершил турне по крупнейшим странам Европы, представляя программу страны. 24 июня он встретился с итальянской коллегой Джорджей Мелони, которая отметила, что большинство вопросов, включенных в программу Венгрии, одинаково волнуют обоих партнеров. В то же время она признала, что у Рима и Будапешта есть разногласия — в том числе относительно Украины.

После встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, прошедшей 26 июня, Орбан заявил, что Париж поддерживает предложенную Будапештом повестку. Накануне агентство AFP сообщило, что французский лидер планировал во время этой встречи сделать акцент на важности поддержки Украины, но, судя по всему, переубедить Орбана ему не удалось. Орбан назвал старт переговоров с Киевом о членстве в ЕС «чисто политически мотивированным процессом». «Сначала нам нужно изучить, каковы будут последствия, если мы примем в свои ряды страну в состоянии войны, границы которой на практике не ясны», — пояснил венгерский премьер. (По данным Politico, в Брюсселе спешили запустить переговорный процесс с Кишиневом и Киевом до председательства Венгрии.)

Бока отметил, что во время председательства Венгрия приложит существенные усилия для дальнейшего расширения ЕС. Однако Будапешт в большей степени заинтересован в расширении блока на юг, а не на восток. Выступая на конференции по Западным Балканам в Организации экономического сотрудничества и развития 26 июня, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заверил, что Будапешт намерен ускорить евроинтеграцию Сербии, в его планах также провести межправительственные конференции со всеми пятью западнобалканскими кандидатами, закрыть по крайней мере семь позиций на переговорах с Черногорией, а также открыть первые главы с Албанией.

В середине июня у Орбана также была встреча с Марком Рютте, который осенью сменит Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Рютте подтвердил, что поддержит договоренность Будапешта с альянсом не участвовать в его миссии на Украине (ранее сообщалось, что Венгрия могла помешать избранию голландца, но после встречи Орбана и Рютте изменила свою позицию).

Почему Венгрия не сможет изменить курс ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что председательство Венгрии станет вызовом для ЕС, но не сможет повлиять на решения объединения. Европейский дипломатический источник пояснил РБК, что Будапешт не сможет сделать это, поскольку статус страны-председателя такое не позволяет. Успешность председательства связана как раз с умением грамотно взаимодействовать со всеми странами — членами объединения, отметил собеседник.

После 2007 года, когда система председательства была трансформирована и повестка ЕС по текущим вопросам стала разрабатываться на полтора года вперед, каждая страна-председатель просто продолжает работу, начатую ее предшественниками. Поэтому Венгрия продолжит курс, намеченный Испанией и Бельгией, которые председательствовали во второй половине 2023-го и первой половине 2024 года соответственно. Кроме того, Лиссабонский договор 2007 года сократил полномочия Евросовета в пользу Европарламента, особенно по вопросам внешней политики. Что же касается инициирования новых законов, то это прерогатива Еврокомиссии.

Эксперты Европейского консорциума политических исследований (ECPR) отмечают, что возможности Венгрии нанести «потенциальный ущерб» Евросоюзу ограничены. Ее председательство выпадает на период после евровыборов, а опыт показывает, что это, как правило, самые тихие председательства, поскольку все внимание и ресурсы направлены на выборы новых комиссаров и формирование органов ЕС.

Politico прогнозирует, что к тому времени, когда новая Еврокомиссия (она должна приступить к работе с 1 декабря) выдвинет какие-либо законодательные предложения, председательство Венгрии будет подходить к концу.

Опрошенные Politico эксперты допускают, что Орбан попробует воспользоваться председательством в Евросовете для игры на международном уровне. Европейские дипломаты сообщили изданию, что возможность российского влияния при посредстве Венгрии вызывает беспокойство в других европейских странах. Бока, впрочем, отметил, что оснований говорить о близости Будапешта с Москвой или Пекином нет, внешняя политика Венгрии прагматична и отвечает как национальным, так и европейским интересам.

В прошлогоднем рождественском интервью Орбан заявил, что пора собрать союзников и «исправить Евросоюз». «Недостаточно злиться. Нам нужно завоевать Брюссель», — призвал он. Однако, как отмечает The Conversation, после того как в Польше к власти пришел проевропейский Дональд Туск, Орбан может рассчитывать как на союзника лишь на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.