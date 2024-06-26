Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя

Фото: Андрей Любимов / РБК

В больницах Севастополя к середине дня 26 июня остаются 47 пострадавших при обстреле города тремя днями ранее, среди них — 12 детей, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Состояние одного взрослого, ранее оцененное как стабильно тяжелое, улучшилось. Теперь оно считается среднетяжелым, сообщил глава города.

Состояние нескольких пациентов из числа увезенных на лечение в Москву также улучшилось, рассказал губернатор. 22 пострадавших доставили в столицу на следующий день после атаки. Двое детей, которые ранее находились в крайне тяжелом состоянии, пошли на поправку: теперь их относят к стабильно тяжелым пациентам.

В общей сложности в таком состоянии остаются 12 перевезенных в Москву пострадавших, заключил глава региона. Деталей об оставшихся десяти раненых он не привел.

Украинские силы ударили по северной части Севастополя 23 июня около полудня. По данным российского Минобороны, районы Любимовка и Учкуевка атаковали пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых удалось сбить. Однако один снаряд в результате воздействия средств ПВО «отклонился от траектории полета», и боевая часть разорвалась в воздухе.

Обломки упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.

Минобороны России возложило ответственность за случившееся на США и пообещало ответные меры. Российский МИД вызвал посла страны Линн Трейси и пообещал добиться международной реакции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

ООН назвала применение кассетных боеприпасов в населенных районах недопустимым. Пентагон заверил, что пляжи Любимовка и Учкуевка не были целью Киева. Украина использует поставляемое западными странами оружие «дисциплинированно», США сожалеют о гибели мирных жителей, заявили в Госдепе.