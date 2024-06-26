Развожаев рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя
В больницах Севастополя к середине дня 26 июня остаются 47 пострадавших при обстреле города тремя днями ранее, среди них — 12 детей, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
Состояние одного взрослого, ранее оцененное как стабильно тяжелое, улучшилось. Теперь оно считается среднетяжелым, сообщил глава города.
Состояние нескольких пациентов из числа увезенных на лечение в Москву также улучшилось, рассказал губернатор. 22 пострадавших доставили в столицу на следующий день после атаки. Двое детей, которые ранее находились в крайне тяжелом состоянии, пошли на поправку: теперь их относят к стабильно тяжелым пациентам.
В общей сложности в таком состоянии остаются 12 перевезенных в Москву пострадавших, заключил глава региона. Деталей об оставшихся десяти раненых он не привел.
Украинские силы ударили по северной части Севастополя 23 июня около полудня. По данным российского Минобороны, районы Любимовка и Учкуевка атаковали пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых удалось сбить. Однако один снаряд в результате воздействия средств ПВО «отклонился от траектории полета», и боевая часть разорвалась в воздухе.
Обломки упали в том числе на городские пляжи. В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали.
Минобороны России возложило ответственность за случившееся на США и пообещало ответные меры. Российский МИД вызвал посла страны Линн Трейси и пообещал добиться международной реакции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
ООН назвала применение кассетных боеприпасов в населенных районах недопустимым. Пентагон заверил, что пляжи Любимовка и Учкуевка не были целью Киева. Украина использует поставляемое западными странами оружие «дисциплинированно», США сожалеют о гибели мирных жителей, заявили в Госдепе.
МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС
Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных
В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео
В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку
Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников
Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности
Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли
Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц
Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью
Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам
Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС
Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024