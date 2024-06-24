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Военная операция на Украине ,  
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Из Севастополя в Москву привезли 22 пострадавших при обстреле

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: razvozhaev / Telegram
Фото: razvozhaev / Telegram

22 пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины доставили из Севастополя в Москву, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Людей, которые пострадали во время вчерашней атаки ВСУ, сегодня днем доставили из Севастополя в Москву спецбортом МЧС», — говорится в сообщении.

В числе пострадавших, которых доставили в Москву, — 12 детей, которых помимо докторов сопровождали родители. По словам Развожаева, все эвакуированные нуждаются или в особой помощи из-за тяжести полученных травм, или в уникальных медицинских вмешательствах.

Пострадавших, по сообщению губернатора, направят в Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова и другие. Детей с самыми сложными диагнозами направят в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Всего в результате обстрела пляжа в Севастополе со стороны Украины погибли четыре человека, а 153 обратились за медицинской помощью. 24 июня 2024 года МЧС России сообщил, что доставит в Москву 22 пострадавших при обстреле в Севастополе, включая 12 детей.

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Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
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