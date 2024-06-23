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Военная операция на Украине ,  
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СК возбудил дело по статье о теракте после атаки ВСУ на Севастополь

Сюжет
Военная операция на Украине

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) по факту атаки ВСУ на Севастополь, сообщило ведомство в телеграм-канале.

На месте работают следователи и криминалисты. СК пообещал установить обстоятельства произошедшего и всех причастных лиц.

Число пострадавших при ударе ATACMS по Севастополю достигло 124
Политика

По данным Минобороны, днем Севастополь атаковали с помощью пяти ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета и взорвалась над городом. В результате удара по городу, по последним данным, погибли три человека — двое детей и один взрослый. Минздрав сообщил, что ранены были 124 человека, в том числе 27 детей.

В МИД России заявили, что будут добиваться реакции на атаку по Севастополю со стороны международных организаций. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что ВСУ специально выбирают для ударов места массового скопления людей.

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Теги
Следственный комитет Севастополь уголовное дело ATACMS ракетный удар

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