СК возбудил дело по статье о теракте после атаки ВСУ на Севастополь
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) по факту атаки ВСУ на Севастополь, сообщило ведомство в телеграм-канале.
На месте работают следователи и криминалисты. СК пообещал установить обстоятельства произошедшего и всех причастных лиц.
По данным Минобороны, днем Севастополь атаковали с помощью пяти ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из них в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета и взорвалась над городом. В результате удара по городу, по последним данным, погибли три человека — двое детей и один взрослый. Минздрав сообщил, что ранены были 124 человека, в том числе 27 детей.
В МИД России заявили, что будут добиваться реакции на атаку по Севастополю со стороны международных организаций. Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что ВСУ специально выбирают для ударов места массового скопления людей.
Упал — поднялся.
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