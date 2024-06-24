МИД вызвал посла США из-за удара по Севастополю
Посол США Линн Трейси была вызвана в российский МИД, где ей был сделан демарш в связи с ударом по Севастополю, который, как заявило Минобороны, нанесли ВСУ с использованием дальнобойных ракет ATACMS.
«Подчеркнуто, что США, которые ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта, поставляя ВСУ самые современные вооружения, в т.ч. использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, чье целенаведение и ввод полетных заданий осуществляются американскими военными специалистами, несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние», — заявили в МИДе.
В Москве также заявили, что такие действия «безнаказанными не останутся».
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