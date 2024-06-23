МИД пообещал добиться международной реакции на удар ATACMS по Севастополю

В результате атаки погибли три человека, ранены около 100, осколки и суббоеприпасы падали в прибрежной зоне и на пляжах на севере города. При ударе были использованы пять ракет ATACMS

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия будет добиваться реакции на атаку по Севастополю дальнобойными ракетами ATACMS со стороны международных организаций, заявила представитель МИД страны Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что ВСУ специально выбирают для ударов места массового скопления людей, такие атаки являются преступлением.

«Мы будем делать все, чтобы международное сообщество было оповещено об очередных преступлениях киевского режима. <...> Могу заверить, что российская дипломатия будет работать на этом направлении еще более упорно, чем это было», — сказала Захарова, отметив, что международные структуры «ангажированы» и являются «инструментарием в руках Запада».

Город был атакован с помощью пяти американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями около 12:15. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе. Осколки ракет упали в прибрежной зоне микрорайона Учкуевка в северной части Севастополя, где расположен один из крупнейших пляжей. Несколько человек пострадали в районе поселка Любимовка к северу от города.

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Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что при атаке погибли три человека — взрослый и двое детей. Число раненых достигло почти 100. Развожаев сообщил, что отправился в больницы к пострадавшим.

Заместитель губернатора Александр Кулагин уточнил, что в Севастополе достаточно медикаментов и медперсонала, а также запасов крови для оказания помощи раненым.

Соболезнования в связи с трагедией выразили глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Омской области Виталий Хоценко, глава Тувы Владимир Ховалыг и другие.