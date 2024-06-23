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Военная операция на Украине ,  
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МИД пообещал добиться международной реакции на удар ATACMS по Севастополю

Сюжет
Военная операция на Украине
В результате атаки погибли три человека, ранены около 100, осколки и суббоеприпасы падали в прибрежной зоне и на пляжах на севере города. При ударе были использованы пять ракет ATACMS
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия будет добиваться реакции на атаку по Севастополю дальнобойными ракетами ATACMS со стороны международных организаций, заявила представитель МИД страны Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что ВСУ специально выбирают для ударов места массового скопления людей, такие атаки являются преступлением.

«Мы будем делать все, чтобы международное сообщество было оповещено об очередных преступлениях киевского режима. <...> Могу заверить, что российская дипломатия будет работать на этом направлении еще более упорно, чем это было», — сказала Захарова, отметив, что международные структуры «ангажированы» и являются «инструментарием в руках Запада».

Число пострадавших при атаке на Севастополь выросло почти до 100
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Город был атакован с помощью пяти американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями около 12:15. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе. Осколки ракет упали в прибрежной зоне микрорайона Учкуевка в северной части Севастополя, где расположен один из крупнейших пляжей. Несколько человек пострадали в районе поселка Любимовка к северу от города.

МИД пообещал добиться международной реакции на удар ATACMS по Севастополю
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Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что при атаке погибли три человека — взрослый и двое детей. Число раненых достигло почти 100. Развожаев сообщил, что отправился в больницы к пострадавшим.

Заместитель губернатора Александр Кулагин уточнил, что в Севастополе достаточно медикаментов и медперсонала, а также запасов крови для оказания помощи раненым.

Соболезнования в связи с трагедией выразили глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Омской области Виталий Хоценко, глава Тувы Владимир Ховалыг и другие.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Севастополь МИД ATACMS Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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