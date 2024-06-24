В ООН выступили против кассетных боеприпасов после удара по Севастополю

Фото: Sean Kilpatrick / Global Look Press

Применение кассетных боеприпасов в населенных районах является недопустимым, заявила «РИА Новости» официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел после ударов по Севастополю.

«Хотя кассетные боеприпасы сами по себе не запрещены международным гуманитарным правом... их применение в населенных районах несовместимо с основополагающими принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий, в частности с запретом неизбирательных нападений», — сказала Троссел.

По ее словам, мирные жители остаются не защищенными от последствий применения такого оружия в течение многих лет. Учитывая степень риска для мирного населения, Троссел заявила о необходимости прекращения применения всеми государствами кассетных боеприпасов.

Она также призвала Россию и Украину присоединиться более чем к 100 государствам, ратифицировавшим Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая полностью запрещает их применение.

ВСУ атаковали Севастополь 23 июня около полудня. Минобороны сообщало, что город подвергся обстрелу пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, а одна взорвалась в воздухе.

Ведомство заявило, что ответственность за удар несут прежде всего США, так как они поставляют эти ракеты Украине, а американские специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Президент Владимир Путин выразил свои соболезнования семьям погибших при атаке на город.

В Севастополе 24 июня объявили днем траура.