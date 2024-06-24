 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В ООН выступили против кассетных боеприпасов после удара по Севастополю

В ООН назвали недопустимым применение кассетных боеприпасов в населенных районах
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Kilpatrick / Global Look Press
Фото: Sean Kilpatrick / Global Look Press

Применение кассетных боеприпасов в населенных районах является недопустимым, заявила «РИА Новости» официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел после ударов по Севастополю.

«Хотя кассетные боеприпасы сами по себе не запрещены международным гуманитарным правом... их применение в населенных районах несовместимо с основополагающими принципами международного гуманитарного права, регулирующими ведение боевых действий, в частности с запретом неизбирательных нападений», — сказала Троссел.

По ее словам, мирные жители остаются не защищенными от последствий применения такого оружия в течение многих лет. Учитывая степень риска для мирного населения, Троссел заявила о необходимости прекращения применения всеми государствами кассетных боеприпасов.

Она также призвала Россию и Украину присоединиться более чем к 100 государствам, ратифицировавшим Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая полностью запрещает их применение.

Лавров назвал несомненной причастность США к удару по Севастополю
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

ВСУ атаковали Севастополь 23 июня около полудня. Минобороны сообщало, что город подвергся обстрелу пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, а одна взорвалась в воздухе.

Ведомство заявило, что ответственность за удар несут прежде всего США, так как они поставляют эти ракеты Украине, а американские специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Президент Владимир Путин выразил свои соболезнования семьям погибших при атаке на город.

В Севастополе 24 июня объявили днем траура.

Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео

Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву

Кто попал в новый санкционный список ЕС

Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы

Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна

В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков

Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности

Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения

Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы

Названа причина резкого падения курса юаня

Теги
Севастополь кассетные боеприпасы ООН Военная операция на Украине
Материалы по теме
Лавров назвал несомненной причастность США к удару по Севастополю
Политика
Из Севастополя в Москву привезли 22 пострадавших при обстреле
Политика
МИД пообещал США ответ за обстрел Севастополя
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 94,08 (-0,18) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 87,37 (-0,59) Инвестиции, 17:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:18
Три россиянки вышли во второй круг крупного турнира WTA в Германии Спорт, 20:58
Карпин продлил контракт со сборной России Спорт, 20:48
Воробьев объяснил сложности тушения пожара во Фрязино Общество, 20:39
Воспитанник клуба Галицкого перешел в «Зенит» Спорт, 20:35
Как «Вкусвилл» ускорил наем персонала в 1,5 раза РБК и Mango Office, 20:32
В Пятигорске задержали танцующих лезгинку во время теракта в Дагестане Общество, 20:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
США заявили, что ВСУ используют их оружие «дисциплинированно» Политика, 20:18
В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры Политика, 20:17
В МЧС сообщили о локализации пожара во Фрязино Общество, 20:09
Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Политика, 20:08
Зависшие на Мосбирже гонконгские доллары конвертируют в юани Инвестиции, 20:05
Макрон отверг опасения, что Франция «завтра вступит в бой» на Украине Политика, 20:02
В ООН выступили против кассетных боеприпасов после удара по Севастополю Политика, 20:00