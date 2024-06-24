США заявили, что ВСУ используют их оружие «дисциплинированно»

Киев использует западное оружие «дисциплинированно», отметил представитель Госдепа. Россия заявила об ответственности США за удар по Севастополю

Женщина возле стихийного мемориала в Севастополе (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

США всегда сожалеют о гибели мирных жителей в ходе конфликтов, заявил исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс на онлайн-брифинге в ответ на просьбу прокомментировать атаку на Севастополь.

«США всегда сожалеют о гибели гражданского населения в конфликтах», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

При этом представитель Госдепартамента отметил, что Киев использует поставляемое западными странами оружие «дисциплинированно».

Минобороны 23 июня заявило, что украинские военные нанесли удар по Севастополю пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. Пострадали более 150 человек, свыше 80 были госпитализированы. 22 пациента доставлены в Москву, в том числе 12 детей.

24 июня объявлено днем траура в Севастополе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В Кремле назвали атаку варварской. «Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит», — заявили там. МИД вызвал американского посла Линн Трейси, ей был объявлен демарш. Москва возложила равную ответственность на Киев и Вашингтон, который «ведет против России гибридную войну и фактически стал стороной конфликта, поставляя ВСУ самые современные вооружения», и пообещала принять ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров также заявил, что причастность Соединенных Штатов и «их украинских подопечных» к произошедшему «не подвергается сомнению».