 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

США заявили, что ВСУ используют их оружие «дисциплинированно»

Госдеп: США сожалеют о жертвах среди мирных жителей в любых конфликтах
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев использует западное оружие «дисциплинированно», отметил представитель Госдепа. Россия заявила об ответственности США за удар по Севастополю
Женщина возле стихийного мемориала в Севастополе
Женщина возле стихийного мемориала в Севастополе (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

США всегда сожалеют о гибели мирных жителей в ходе конфликтов, заявил исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам Джон Басс на онлайн-брифинге в ответ на просьбу прокомментировать атаку на Севастополь.

«США всегда сожалеют о гибели гражданского населения в конфликтах», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

При этом представитель Госдепартамента отметил, что Киев использует поставляемое западными странами оружие «дисциплинированно».

В ООН выступили против кассетных боеприпасов после удара по Севастополю
Политика
Фото:Sean Kilpatrick / Global Look Press

Минобороны 23 июня заявило, что украинские военные нанесли удар по Севастополю пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. Пострадали более 150 человек, свыше 80 были госпитализированы. 22 пациента доставлены в Москву, в том числе 12 детей.

24 июня объявлено днем траура в Севастополе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В Кремле назвали атаку варварской. «Мы прекрасно понимаем, кто за этим стоит», — заявили там. МИД вызвал американского посла Линн Трейси, ей был объявлен демарш. Москва возложила равную ответственность на Киев и Вашингтон, который «ведет против России гибридную войну и фактически стал стороной конфликта, поставляя ВСУ самые современные вооружения», и пообещала принять ответные меры. Министр иностранных дел Сергей Лавров также заявил, что причастность Соединенных Штатов и «их украинских подопечных» к произошедшему «не подвергается сомнению».

Пожар в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. Видео

Пострадавших после атаки на Севастополь детей отправят на лечение в Москву

Кто попал в новый санкционный список ЕС

Пашинян выразил соболезнования Путину из-за теракта в Дагестане. Текст телеграммы

Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против Моргенштерна

В МВД опубликовали список погибших сотрудников в результате нападения боевиков

Новый пакет санкций ЕС затронул операции с криптовалютой. Подробности

Следственный комитет опубликовал видео из Дагестана, где произошли нападения

Актер из «Пиратов Карибского моря» стал жертвой акулы

Названа причина резкого падения курса юаня

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Госдепартамент США Севастополь ракетный удар
Материалы по теме
Два пляжа в Севастополе закрыли до 25 июня после ракетной атаки
Общество
МИД пообещал США ответ за обстрел Севастополя
Политика
Развожаев рассказал о погибших при ракетной атаке в Севастополе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 94,08 (-0,18) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 87,37 (-0,59) Инвестиции, 17:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:18
Три россиянки вышли во второй круг крупного турнира WTA в Германии Спорт, 20:58
Карпин продлил контракт со сборной России Спорт, 20:48
Воробьев объяснил сложности тушения пожара во Фрязино Общество, 20:39
Воспитанник клуба Галицкого перешел в «Зенит» Спорт, 20:35
Как «Вкусвилл» ускорил наем персонала в 1,5 раза РБК и Mango Office, 20:32
В Пятигорске задержали танцующих лезгинку во время теракта в Дагестане Общество, 20:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
США заявили, что ВСУ используют их оружие «дисциплинированно» Политика, 20:18
В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры Политика, 20:17
В МЧС сообщили о локализации пожара во Фрязино Общество, 20:09
Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Политика, 20:08
Зависшие на Мосбирже гонконгские доллары конвертируют в юани Инвестиции, 20:05
Макрон отверг опасения, что Франция «завтра вступит в бой» на Украине Политика, 20:02
В ООН выступили против кассетных боеприпасов после удара по Севастополю Политика, 20:00