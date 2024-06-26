На пляже в Севастополе нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас ВСУ
Сотрудники МЧС нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас на пляже в Севастополе после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило министерство в телеграм-канале.
«Водолазы Специализированного отряда ГУ МЧС России по г. Севастополю ведут работы в районе пляжей «Учкуевка» и «Любимовка»: более 2 га морского дна обследовали, еще 4,5 га предстоит проверить; обнаружили один неразорвавшийся кассетный боеприпас, планируется уничтожить его на месте», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, к работам привлечены 19 человек, четыре автомобиля и плавсредство.
ВСУ ударили по северной части Севастополя 23 июня около полудня. По данным российского Минобороны, районы Любимовка и Учкуевка были атакованы пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых были сбиты, однако одна в результате воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе».
В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали. По последним данным, в больницах Севастополя и Москвы остаются более 70 человек, из них два ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии.
ATACMS — ракеты производства США дальностью до 300 км. Вашингтон передал Киеву более 100 таких ракет, писала NYT. В конце мая США разрешили Украине использовать американское оружие для «ведения контрбатарейной борьбы в Харьковской области». В отношении целей на территории России, кроме новых регионов и Крыма, запрет сохраняется.
МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС
Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных
В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео
В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку
Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников
Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности
Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли
Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц
Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью
Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам
Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС
Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024