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Военная операция на Украине ,  
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На пляже в Севастополе нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас ВСУ

МЧС: на пляже в Севастополе найден неразорвавшийся кассетный боеприпас ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Сотрудники МЧС нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас на пляже в Севастополе после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило министерство в телеграм-канале.

«Водолазы Специализированного отряда ГУ МЧС России по г. Севастополю ведут работы в районе пляжей «Учкуевка» и «Любимовка»: более 2 га морского дна обследовали, еще 4,5 га предстоит проверить; обнаружили один неразорвавшийся кассетный боеприпас, планируется уничтожить его на месте», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, к работам привлечены 19 человек, четыре автомобиля и плавсредство.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

ВСУ ударили по северной части Севастополя 23 июня около полудня. По данным российского Минобороны, районы Любимовка и Учкуевка были атакованы пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из которых были сбиты, однако одна в результате воздействия средств ПВО «отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе».

В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали. По последним данным, в больницах Севастополя и Москвы остаются более 70 человек, из них два ребенка находятся в крайне тяжелом состоянии.

ATACMS — ракеты производства США дальностью до 300 км. Вашингтон передал Киеву более 100 таких ракет, писала NYT. В конце мая США разрешили Украине использовать американское оружие для «ведения контрбатарейной борьбы в Харьковской области». В отношении целей на территории России, кроме новых регионов и Крыма, запрет сохраняется.

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Теги
кассетные боеприпасы МЧС Севастополь пляж водолазы ATACMS Военная операция на Украине
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